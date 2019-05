Un muerto y 9 heridos en varias reyertas durante el puente de mayo Las fiestas de Móstoles dejaron el sábado tres apuñalados a causa de una batalla campal

Las reyertas acontecidas en Madrid durante el puente de mayo se han saldado con un negro balance de un muerto y 9 heridos por arma blanca. El caso más grave tuvo lugar el pasado miércoles en las fiestas de Cobeña, donde Alejandro M. B., de 20 años, fue asesinado de tres cuchilladas poco después de desatarse una violenta pelea en la carpa municipal que acogía la actuación de la famosa DJ Marta. Además, fueron apuñaladas otras tres personas. Unos hechos que, lejos de ser aislados, han puesto en alerta a la región debido a la sucesión de episodios violentos en este tipo de festejos patronales.

El último caso tuvo lugar en la madrugada de ayer cuando decenas de jóvenes provocaron una batalla campal en las fiestas de Móstoles, solo disuelta tras la intervención de los agentes de la Policía Nacional allí desplegados. La trifulca, iniciada por un grupo de marroquíes que fueron reprimidos por acosar a una chica de origen latino, dejó tres heridos por arma blanca, uno de ellos trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre. Los otros dos resultaron leves.

Los hechos se desencadenaron dentro del recinto ferial a las 3.45 horas, momento en que varios de los asistentes grabaron una salvaje pelea en la que los implicados se lanzaron patadas y puñetazos mientras desde la megafonía se instaba a la multitud a disfrutar en paz de la fiesta. «Y ahora decimos, por favor, que viva Móstoles de buen rollo. Si no, nos cortan y yo me quiero quedar con vosotros hasta el final. No la jodáis, porque nos quedamos sin música y no nos queremos ir», advirtió uno de los Djs que amenizaba la velada en ese momento. La Policía trabaja ahora en la identificación de los agresores a través del visionado de estos vídeos.

Sábado negro

También el sábado, un joven de 15 años y otro de 23 fueron heridos de carácter grave en sendas reyertas ocurridas en Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal. El primer ataque sucedió alrededor de las 19.15 horas en la calle de San Modesto, muy cerca de la estación de Metro de Begoña. El menor agredido sufrió dos heridas penetrantes por arma blanca. Minutos después, a las 19.50, un chico de 23 años recibió dos puñaladas en la espalda a la altura del número 93 de la calle de Elfo (Ciudad Lineal). Tras ello, tuvo que ser conducido al hospital Gregorio Marañón. En ambos casos todavía no hay detenidos.

Ya sobre las 21 horas, un hombre de 57 años resultó herido por arma blanca tras pelearse en el interior de su domicilio, ubicado en Getafe. La Policía detuvo a dos hombres de nacionalidad búlgara.