Dos años y medio por robar y difundir un pendrive con contenido sexual al presidente del «Cobrador del frac» La mujer pidió dinero a cambio de no hacer público su contenido, pero aún así apareció en televisiones y revistas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Amelia J. C. a dos años y seis meses de prisión por la comisión de un delito de descubrimiento de secretos en concurso con otro delito de amenazas condicionales por sustraer en 2012 un pendrive con contenido íntimo y exigir dinero a su propietario a cambio de no difundirlo. El tribunal la absuelve, no obstante, del delito de revelación de secretos del que también se le acusaba.

Tal y como se expone en la resolución, los magistrados han considerado hechos probados que la mujer, aprovechándose de que disponía de la clave de la caja fuerte del despacho del presidente de «El cobrador del frac», Luis N. R., se apoderó de un pendrive que allí se guardaba y que contenía imágenes privadas de su propietario.

En ellas aparecía la víctima en su fiesta de cumpleaños acompañado de varias mujeres desnudas y en actitud cariñosa. Desde que dispuso del lápiz de memoria, la acusada presionó a su víctima y le pidió dinero a cambio de no hacer público su contenido. A pesar de ello, las imágenes aparecieron en varias cadenas de televisión y revistas.

Como consecuencia de la presión a la que fue sometido, el presidente de «El Cobrador del frac» pagó a la ahora condenada 30.000 euros, que se documentaron ante Notario y, más tarde, otros 2.000 ante la insistencia de esta.

La mujer, en un principio, declaró que el afectado, Luis N. R., no estaba. Dijo que en aquel momento estaba nerviosa. En concreto, manifestó que estaba detrás de la cámara que grabó el video donde aparecían con el presidente de «El cobrador del frac», las mujeres que se desnudaron. Asegura que bebieron y tuvieron sexo con él. El video se pasó a un pendrive que se guardó en la caja fuerte de Luis N. que estaba en el baño de su despacho. Ella tenía acceso a la caja fuerte pues conocía la contraseña, igual que las chicas.

Por su parte, Luis N. R. dice que Amelia estaba enfadada con él en ese momento. Afirma que ella tenía la clave de su caja fuerte porque era su secretaria y se enteró de la sustracción del pendrive solo cuando la mujer empezó a pedirle dinero.