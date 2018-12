El ocaso de las mareas

Actualizado: 15/12/2018 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC París pese a todo

París pese a todo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Dos años más para el puerto

Dos años más para el puerto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Días alternos

Se veía venir, no nos vamos a engañar, pero el ocaso de En Marea no deja de sorprender por lo virulento y porque han escogido el peor momento para ponerse a bofetadas: a poco más de seis meses de la celebración de las elecciones municipales. Parece que quieren perder las alcaldías a toda costa... Si en el Partido Socialista se pelean, ellos no van a ser menos.

Yo no sé si quienes entraron irregularmente en el censo han cometido un acto tan reprochable como para parar un proceso de primarias, tampoco si su actuación merece una investigación de la Fiscalía, lo que está claro es que si la trifulca ha llegado hasta los extremos que estamos viendo es que el enfrentamiento viene de lejos y es difícilmente superable. Esta semana una portavoz del sector crítico decía, refiriéndose a la actual dirección, que los políticos hay que cambiarlos periódicamente como los pañales, para que no se llenen de mierda... ¿De verdad es necesaria tanta saña? ¿cuesta tanto pensar antes de echar la lengua a pastar?

Que se enfrenten dos bandos en primarias no tiene nada de malo, pero es conveniente medir la intensidad del ataque, así como las armas que se utilizan, porque si nos pasamos con la ofensiva más que ganar la guerra lo que ocurre es que se destruye el país. Además, en este caso no se conocen diferencias ideológicas entre unos y otros. Desde fuera parece una lucha por el poder pura y dura. Una pugna por meter gente en las listas, y meras rivalidades basadas en los egos inflados de algunos de los dirigentes.

Huele a ruptura, a mareíñas que se reprochan unas a otras ser las causantes de la desfeita y a varios grupos en el parlamento. El tiempo lo dirá. ¿No les gusta tanto la memoria histórica? Pues que se lo apliquen. No deben conocer demasiado el pasado, porque están repitiendo los errores que la izquierda cometió hace cosa de un siglo. No aprenden.

Alberto Varela