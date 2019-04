El Grec surca el Pacífico con Ivo Van Hove, Isabelle Huppert y el Kronos Quartet El festival explora la ruta Melbourne-Nueva York en una edición de marcado acento anglosajón y programación paritaria

Potente, ambicioso, brillante… A Cesc Casadesús se le agotan los adjetivos a la hora de intentar definir la programación de la 43 edición del Grec, f estival que prosigue su particular vuelta al mundo surcando ahora el Pacífico de la mano de nombres de la talla de Isabelle Huppert, Bob Wilson, Chick Corea, Rodrigo García, William Forsythe, Peeping Tom y la Fura dels Baus, entre muchos otros. Una travesía artística y conceptual que, de Melbourne a Nueva York, otorga mayor peso a las culturas anglosajonas después de centrarse en la Ruta de la Seda y el influjo del Mediterráneo en sus dos anteriores ediciones y que, al mismo tiempo, busca reflexionar sobre las tensiones que se generan al enfrentar conceptos como pasión y razón.

«Vivimos en un mundo de pasiones, y eso es lo que queremos reflejar en la programación», constata Casadesús, director de una cita que, entre en el 26 de junio y el 31 de julio, sacudirá más de una treintena de escenarios de la ciudad con 94 espectáculos de teatro, música, danza, circo, cine y lo que se ha tenido a bien llamar «escena híbrida». Serán, en total 436 funciones con la que el Grec aspira a abandonar su zona de confort en busca de «nuevos espectadores que hasta ahora no han sentido el público como propio».

De ahí que el festival haya optado por reclutar al Kronos Quartet,legendario cuarteto de cuerda con un pie en la música clásica y el otro en creación de vanguardia, para abrir el festival en lo que será la primera inauguración musical desde hace casi una década. De hecho, la música gana peso y presencia en el programa para acoger «proyectos especiales» como el concierto de Toquinho con Silvia Pérez Cruz y Javier Colina, el regreso de Chick Corea a los destellos latinos de «My Spanish Heart» o la nueva aventura del siempre travieso Matthew Herbert, ahora al frente de la Brexit Big Band. El embrujo celta de Loreena McKennitt, el nuevo proyecto de Niño de Elche, la new wave con pedigrí de Joe Jackson, el funk inagotable de Maceo Parker y la adaptación a cargo de Orquesta Sinfónica del Vallés e Ivan Labanda de ese «The Juliet Letters», álbum que Elvis Costello grabó junto a The Brodsky Quartet, completan los reclamos musicales de una cita que, sin embargo, sigue teniendo en el teatro gran parte de su razón de ser.

Ahí están, por ejemplo, el estreno de «Jerusalem», pieza de Jez Butterworth que Julio Manrique llevará a escena con la ayuda de Pere Arquillué; esa «Tan poca vida» que el belga Ivo Van Hove ha armado a partir de la novela de Hanya Yanagihara; el regreso de la compañía Peeping Tom con el cierre de su trilogía familia; y la alianza entre Bob Wilson e Isabelle Huppert para dar forma a «Mary Said What She Said», pieza en la que la actriz francesa encarna a la reina de Escocia.

Sin perder de vista el protagonismo de compañías de proximidad como Baró d’Evel, Les Antonietes y Els Pirates Teatre y con una programación por primera vez completamente paritaria, este Grec tendrá otras estrellas como Silvia Munt, quien dirigirá a Emma Vilarasau en «Casa de nines, vint anys després»; Rodrigo García y su «Enciclopedia de fenómenos paranormales Pippo y Ricard»: y Blanca Portillo, a las órdenes de Juan Mayorga en «El cartógrafo». Viejos conocidos del festival como La Fura del Baus ofrecerán una versión actualizada de «Manes», mientras que Jordi Savall recorrerá las rutas de la esclavitud con un concierto especial.

El circo, en esta ocasión, quedará en manos de los australianos Gravity & Other Myths y Circa Contemporary Circus, nombres a los que, a bien seguro, acabarán haciendo sombra el gigantesco castillo hinchable que William Forsythe instalará en la sala Oval del MNAC y la versión abreviada de «A 24-Decade History Of Popular Music», espectáculo de Taylor Mac que resume en tres y horas y media la historia de la música americana. Un generoso surtido de montajes, espectáculos y cápsulas creativas para el que el Grec cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, cifra similar a la del año pasado, y que se traduce en 175.367 entradas a la venta.