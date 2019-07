Los deberes «prioritarios» que la sociedad pone a la nueva Junta de Castilla y León

- La asignatura siempre pendiente de atajar es la de la despoblación. De ahí la urgencia de fomentar siempre un desarrollo armónico, no contaminador y acorde con el medio natural.

¿Qué no se tiene que repetir esta legislatura?

¿Qué no se tiene que repetir esta legislatura?

¿Qué no se tiene que repetir esta legislatura?

- En mi ámbito, le pediría que empezase por desarrollar unas políticas culturales adecuadas al contexto, inexistentes actualmente. Somos prácticamente la única comunidad que no dispone de una línea especifica de ayudas al sector.

Tomás Martín (Artesa): «No se puede volver a repetir el desapego por lo nuestro»

ICAL

¿Qué le pediría como prioridad al nuevo presidente de la Junta?

- Pediría al nuevo presidente una atención prioritaria a los jóvenes, a la investigación y al crecimiento de la región. También a la inversión en nuevas tecnologías y a que esta región deje de desertizarse, que los jóvenes tengan futuro y no se vayan.

¿Qué no se tiene que repetir esta nueva legislatura?

- No se puede repetir la corrupción, que la ha habido; no se puede repetir la falta de información y el desapego por lo nuestro, que lo sigue habiendo, y las artes escénicas somos un fiel reflejo de ello. Estamos en una situación límite y parece que no preocupamos a nadie. Llevamos un año predicando en el desierto. Es verdad que hemos tenido un buen trabajo con la directora general, pero claro, los presupuestos han seguido siendo los mismos.

Dos fortalezas y dos debilidades de esta Comunidad

- Su gente, su paisaje y su lengua son tres de sus fortalezas. Es su pura esencia: una tierra que es una maravilla y una lengua que es la segunda más hablada del mundo. Daría para hacer muchas cosas buenas. Sin embargo, lo que tenemos es una tristeza. ¿Y las debilidades? Nosotros, o nuestros gobernantes, no nos creemos nuestros propios poderes. Somos un poco envidiosos del triunfo del prójimo. Tendríamos que ser más impetuosos y mirar más hacia el futuro pisando fuerte y sin miedo.