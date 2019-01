Política de «brocha gorda» Los ataques personales, las malas formas y las expresiones populistas ganan terreno también entre los partidos de la región

J. M. Ayala

Valladolid Actualizado: 07/01/2019 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las palabras se las lleva el viento, pero a veces dejan un hedor cada vez más pestilente y habitual entre la clase política. Los ejemplos son interminables y vergonzantes. También entre los castellano y leoneses, tanto los que trabajan en «casa» como los que lo hacen más allá de los confines de la Comunidad. Hace unas semanas al mismo tiempo que se publicaba una entrevista con la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, en la que señalaba que no quería «perder un minuto en excesos verbales», el portavoz socialista del Senado, el vasco-burgalés Ander Gil, superaba todos los límites al criticar la presencia de miembros de Cs, PP y Vox en la localidad navarra de Alsasua en un acto de apoyo a la Guardia Civil asegurando que los allí presentes -entre ellos José Ortega Lara y varias víctimas más del terrorismo- «nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche» para ver si ETA les había colocado una bomba. Sus palabras generaron una cascada de reacciones en contra, pero también recibió apoyos de su compañeros de partido. Entre ellos, del propio líder de la formación en Castilla y León, Luis Tudanca, quien acusó a Ciudadanos y PP «de fomentar el enfrentamiento y la confrontación», incluso de «alentar el odio» con este acto.

Es sólo una muestra del lenguaje «grueso» que caracteriza últimamente a los profesionales de lo público. Los ataques despiadados al rival político, el menosprecio y los insultos personales son el pan de casi cada día en la pelea continua que mantienen las distintas fuerzas, más aún cuando apenas quedan cinco meses para las elecciones autonómicas.

Casi ninguna formación se libra de los reproches subidos de tono, pero por cantidad, «calidad» y necesidad -de «asaltar» el poder en manos del PP desde hace décadas- PSCL y Podemos se llevan la palma. Además de Tudanca, alguno de sus «escuderos» no le van a la zaga. En el recuerdo quedan las palabras de la actual viceportavoz, Mercedes Martín, proclive a las críticas desmedidas, cuando afirmó que «es muy peligroso ponerse enfermo con el PP en Castilla y León», en referencia al riesgo de morirse. Más próximas en el tiempo, pero igualmente chocantes fueron las declaraciones de la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, cuando señaló en las Cortes que «cada asesinato -de una mujer- evidencia el fracaso de las políticas de la Junta».

La ristra de «sobradas» de unos y otros es innumerable, pero algunos políticos son más pertinaces. En el caso de los socialistas, el procurador José Francisco Martín se lleva la palma. En sus intervenciones pocas veces evita algún descalificativo. Entre los múltiples ejemplos está el de llamar «asesinos de la función pública» al presidente del PP regional, al vicepresidente de la Junta y a la consejera de Economía y Hacienda tras conocerse una sentencia que anulaba un catálogo de puestos fijo para funcionarios. Pero es Pilar del Olmo su principal diana. Hace también escasas fechas no dudó en remitir un comunicado de prensa (donde se suele «pensar» con más tranquilidad lo que se dice) en el que le acusaba de «mentirosa compulsiva» por un aspecto relacionado con el impuesto a Garoña que a las pocas horas fue rebatido por la Junta. La respuesta de Martín tampoco tardó en llegar. En ella, no sólo insistía en el insulto a Del Olmo, sino que calificaba de «inútil» a un director general por, en su opinión, no haber comprobado bien una información.

Su nueva «pareja de baile» tras el fichaje del vallisoletano Javier Izquierdo por parte de Pedro Sánchez tampoco se queda atrás. Pedro Luis González Reglero comparte escenario y formas con Martín. En solitario, también se luce. En un pleno de las Cortes protagonizó de nuevo un choque contra la misma consejera a la que ataca su «coequipier» al tachar de «barriobajera, ruin y mezquina», la «rabieta de niña pequeña» que, a su juicio, cogió Del Olmo al enterarse de la solución al cierre de la empresa leonesa de Vestas. En la siguiente sesión parlamentaria la llamó «Doña Chanel» sin que nadie de su grupo viera el machismo que si advirtieron en bloque cuando el número 2 del PP autonómico, Francisco Vázquez, señaló que la socialista Ana Sánchez «tenía problemas psicológicos».

«Muñeca diabólica»

Más original es la apuesta por el líder de Podemos, Pablo Fernández, especialmente en sus enfrentamientos con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y con el líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Fan de las frases pintorescas y hasta rimbombantes y de una excesiva escenificación incluso física -gestos, pancartas, irse del pleno- a la hora de hacer la crítica política, también ha caído en varias ocasiones en el menosprecio personal como cuando afirmó que Mañueco «es una persona a la que le cuesta enlazar tres palabras con una mínima lógica». Su compañero de formación en Burgos, Raúl Salinero es otro que se sale del tiesto una y otra vez para la teórica satisfacción de los suyos. No dudó, por ejemplo, en definir a la edil Carolina Blasco como «la terrorista del medio ambiente».

Podemos también ha recibido lo suyo. El propio Herrera tuvo que retirar del diario de sesiones la expresión «muñeca diabólica» que le dedicó a Fernández en una de sus respuestas parlamentarias. Del PP también queda en el recuerdo la frase de su procurador Ángel Ibáñez cuando afirmó que «el PSOE está igual de legitimado para hablar de decencia como Puigdemont para dar una clase magistral de Derecho Constitucional», lo que provocó que los procuradores socialistas abandonasen el pleno.

Ciudadanos mantiene habitualmente un lenguaje más comedido con algún «lapsus» para estar a la «altura» de los demás grupos. Su líder, Luis Fuentes, también ha usado la palabra «inútil», aunque sin la «garra» de otros compañeros más avezados.