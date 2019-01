Lugar para el reencuentro (100): El número cien

POR BEATRIZ VILLACAÑAS

El cien es ese número redondo,

de vino añejo es oportuno vaso,

nos lleva hasta la cima y hasta el fondo/

y es meta que señala nuestro paso.

Mis artículos en este Lugar para el reencuentro han llegado al número cien. El cien es número redondo, un número que da pie a expresiones populares como «No hay mal que cien años dure» o «Ciento y la madre». Es el número de los celebrados centenarios: bien familiares nos resultan expresiones tales como Se cumplen ahora cien años de…. O Celebramos el centenario del nacimiento de…. Un número, el cien, que marca los porcentajes, marca es también de las carreras de los cien metros libres y a tanto más. Y es que el cien tiene la vez el carácter de número del redondeo y el de la aspiración. Llegar a los cien años, siempre que estemos razonablemente bien y no seamos una carga, es aspiración de muchos. En Irlanda, por ejemplo, ha sido y sigue siendo tradición que, cuando alguien llega a cumplir cien años, reciba del gobierno una gratificación económica, un reconocimiento por haber llegado a tan aspirada meta. Solía ser, en tiempos que predecían al euro, una gratificación de cinco libras, y cuando alguien, ya bien entrado en años, mostraba preocupación por su salud o tenía, pese a su edad, un buen aspecto, o, en todo caso, para darle ánimos y alegrarle se le decía «You’ll get the fiver»: «Usted será de los que reciba las cinco libras». Ahora la gratificación se recibe en euros y en cantidad mayor.

Grato es para mí haber llegado a los cien artículos, y espero que también para mis lectores y lectores de Artes&Letras. Gratos han sido estos cien lugares para el reencuentro donde me he reencontrado con Toledo, mi ciudad natal, con mis raíces, con mis recuerdos. Como escribí con motivo de mis cincuenta Reencuentros, en el escrito que titulé Hace cincuenta artículos, vuelvo a decir gozosamente que en este lugar para el reencuentro he reencontrado viejas amistades, me he reencontrado con momentos de mi infancia y primera juventud y, dejándome llevar por los caminos que abren el corazón y la poesía, aun sin vivir en Toledo, ando por sus calles y atravieso distancias en segundos. Atravesar distancias en segundos es la aspiración de Ramiro Covarrubias, el niño pintor protagonista de mi relato Cita con la memoria, de la colección Cuentos para Toledo, y esta aspiración, también mía, se ha venido haciendo realidad a lo largo de estos cien artículos.