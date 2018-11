«Se puede revisitar la historia sin tener que entrar en conflicto» «Veo difícil que en España pueda haber en el futuro otro parque com este»

Antonio González Jerez

-Uno de los secretos mejor guardados es la temática del primer espectáculo del 30 de agosto ¿nos puede desvelar algo?

-El espectáculo nocturno y el parque son dos conceptos muy diferentes. El primero lo que hace es un recorrido por la historia de España, desde sus orígenes hasta la época contemporánea, deteniéndose en personajes y en hitos significativos. En cambio, en el parque cada espectáculo se refiere a un momento concreto de la historia de España o a un personaje. Puede que salga El Cid, Cristóbal Colón o Cervantes. En cambio, en el espectáculo de noche es un recorrido por toda la historia de España, y todo eso creo que tendrá mucho atractivo. Estoy seguro de que los visitantes españoles que vengan a ver el espectáculo nocturno saldrán tan emocionados como yo veo que salen los franceses del espectáculo de Francia.

-Lo que pasa es que en este momento en este país la visión histórica de los hechos y episodios es a veces un poco conflictivo ¿son conscientes de ello?

-Lo somos, pero se puede revisitar la historia sin necesidad de entrar en conflicto en cuanto a opiniones o maneras de enjuiciar distintos momentos de la historia de España. Nosotros utilizamos la historia pero para crear leyendas, momentos épicos, personajes de referencia y que la gente sienta emoción. La diferencia entre este parque y los temáticos es que estos últimos crean sensaciones físicas en el cuerpo, como a quien se monta en una montaña rusa, pero en el caso de Puy du Fou lo que uno siente son emociones, por lo que ve y escucha. Por tanto, se puede hacer sin necesidad de tener que entrar en conflictos desde el punto de vista de cómo se interpreta la historia de España. Seremos rigurosos en cuanto a que en los espectáculos no vamos a entrar en incongruencias o poner personajes en otro momento distinto de la historia de España.

-Para eso tiene un equipo específico…

-Sí, tenemos un equipo de asesores en Toledo y en España. Así que no se va a contar la historia de España vista por un francés, sino por los españoles.

-Además, serán una referencia en toda España, dado que no existe un parque semejante en ningún lugar…

-Claro, porque es el primer parque de este tipo en España y el segundo en el mundo. Creo que va a haber que crear una categoría de parques: en lugar de parques temáticos, parques Puy du Fou, ya que no existe nada más que el de Nantes y ahora el de Toledo. Personalmente cuento una anécdota: cuando entra en contacto conmigo Erwan de la Villeon (consejero delegado del parque) me manda un mensaje diciendo que, dada mi experiencia de años en parques, quiere verme para hablar del proyecto. Tardé varios días en contestarle, y de hecho no llegué a contestarle, y me vuelve a mandar otro mensaje porque quiere verme, ya que venía a Madrid. En ese momento entré en la web de Puy du Fou porque no la conocía, vi lo que era y me quedé sorprendido. Y por supuesto que me entrevisté con él para luego ir a ver el parque personalmente. Cuando lo pisé, me di cuenta de que había que traerlo a España, porque en aquel momento estábamos compitiendo con Italia y con Austria. Aquí creo que fuimos más rápidos y eficientes, y demostramos que había sido bien recibido y que había apoyos. Por eso la decisión final fue que se hiciera aquí en Toledo.

-¿Habrá más parques Puy du Fou en España?

-Lo veo difícil. Tenga en cuenta que en Francia nada más que hay uno y es más grande que España y tiene más población. Eso sí, el año pasado lo visitaron 2.300.000 visitantes. Por ejemplo, en las encuetas de Tripadvisor el parque francés salió como el primer parque de Europa y tercero del mundo, y los hay muy importantes.

-¿Qué cree que sentirá cuando se inaugure el parque?

-Con toda mi experiencia personal, cuando estuve en la inauguración de la Exposición de Sevilla en el 92 sentí una gran emoción de ver que lo que yo inicié había resultado en algo que era impresionante, espectacular y que tuvo un impacto en la imagen de España y en el desarrollo socio-económico de Sevilla y Andalucía. Estoy seguro que el día que abramos el parque en Toledo sentiré la misma emoción de haber sido un colaborador para que esto sea posible y dejar algo que creo que será importante para el futuro. Estoy pensando en mis nietos, y que ellos disfruten visitando el parque y que sientan como españoles la emoción de ver reproducida la historia de una manera espectacular y rigurosa.