El PSOE ya tiene presidente regional en Canarias Ángel Víctor Torres inicia su mandato con críticas del PP y CC, que ve su poder en las islas reducido a algunos municipios

El socialista Ángel Víctor Torres ha sido elegido este viernes presidente de Canarias por el pleno del Parlamento autonómico, con el respaldo de los 37 diputados de PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera y el voto en contra de 31 de Coalición Canaria, PP y Ciudadanos, con dos ausencias.

Torres dijo tras se elegido que quienes quieran mantener sus privilegios que tengan «miedo» del futuro Gobierno que va a presidir, así como a los que quieran que la riqueza esté en unos y no se comparta con los demás y a los que quieren decidir en política y no están en el Parlamento de Canarias. «Que nos tengan miedo», recalcó.

Eempezó su intervención dando las gracias a los líderes de Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera por su apoyo, sus palabras y también por haber permitido que «este buque haya llegado a buen puerto». El PSOE expresó en Twitter su enhorabuena por el acuerdo del Parlamento de Canarias.

El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha señalado este viernes que la soberbia y la imposición han hecho que «algunos» estén donde estén, al tiempo que ha valorado la capacidad del PSOE, NC, Podemos y ASG de buscar puntos de acuerdo para «abrir un nuevo tiempo». Ángel Víctor Torres inicia su mandato con críticas del PP y CC, que ve su poder en las islas reducido a algunos municipios. La oposición ha lamentado el anuncio de nuevos «impuestos sociales».

Sebastián Franquis, en su intervención en el debate de investidura del socialista Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias, ha asegurado que el acuerdo suscrito por las cuatro fuerzas para formar gobierno tiene como objetivo cambiar las políticas y la forma de gobernar.

«Era nuestra obligación buscar puntos de encuentro y primar lo que nos une para abrir un nuevo tiempo», ha manifestado Franquis, quien ha destacado que el diálogo y el acuerdo exigen respeto al otro.

En este sentido, ha puesto en valor la determinación de Torres para buscar el acuerdo con el resto de partidos poniendo a Canarias por encima de los intereses del partido. Aunque «quizás» la cultura del diálogo «no ha sido asumida en toda su extensión por la política canaria», el portavoz socialista ha valorado que se haya alcanzado finalmente un compromiso por el cambio.

Ha detallado que se trata de un acuerdo abierto al resto de las fuerzas políticas que ofrece, dentro de un programa ambicioso elaborado desde la humildad, soluciones a los principales problemas y demandas de los ciudadanos.

El portavoz parlamentario y líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado que el futuro Gobierno liderado por el socialista Ángel Víctor Torres va a «pelear» para que el Estado transfiera los fondos pendientes a Canarias, así como para que cumpla íntegramente la sentencia del Convenio de Carreteras.

En la segunda jornada del debate de investidura, el portavoz de NC afirmó que la relación con el Gobierno de España tiene que ser «estrecha» pero con «firmeza, sin victimismo y con convicción» porque existen leyes de obligado cumplimiento como el Estatuto de Autonomía o el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Así, anunció que una vez se conforme el Gobierno va a «pelear» para que Canarias pueda disponer de aquí a octubre de los 500 millones que se han colocado como superávit y que vienen «como agua de mayo»; también para que se paguen las transferencias pendientes y por los recursos de carreteras. «El candidato a la Presidencia lo cree y lo va a pelear también», aseguró.

Román Rodríguez empezó su intervención agradeciendo al Gobierno saliente el trabajo realizado que, dijo, van a intentar superar. También tuvo palabras de agradecimiento para los que han propiciado la reforma electoral y que ha hecho que la Cámara autonómica cuente en esta décima Legislatura con siete partidos políticos con representación.

La portavoz de Sí Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha asegurado este viernes que Podemos no se va a «domesticar» ni a ser más «dócil» por estar en el Gobierno porque seguirán siendo «fieles» a lo que son, conscientes de que vienen «de la calle», donde se hace política «igual que en las instituciones».

Durante su intervención en el debate de investidura de Ángel Víctor Torres (PSOE), Noemí Santana ha insistido en que no traicionarán sus principios «por un sillón» y que desde la responsabilidad y la lealtad serán «duros» con sus futuros socios de Ejecutivo.

«La respetabilidad en política no la da saberse manejar en los pasillos, llevarse bien con los poderosos ni sobrevivir en estos vericuetos del poder. La respetabilidad te la da cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer y con aquellos que te votaron», ha expresado la diputada, que ha relatado que mucha gente se le ha acercado en la guagua y en el supermercado a pedirle que «no les fallen».

El nuevo Gobierno, ha dicho, debe tener los derechos sociales como prioridad después de que problemas como la pobreza se hayan han cronificado, que los pensionistas «que se han partido el lomo» no lleguen a fin de mes o que las mujeres viven en la comunidad autónoma con mayor número de víctimas de todo el Estado.

Santana ha aseverado que no gobernarán «contra nadie» y que no se debe tener miedo a un gobierno que tiene como objetivo «que nadie se quede atrás» y que a los ciudadanos les vaya mejor porque eso es, a su juicio, el Estado de bienestar que no es «ningún invento nuevo».

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, afirmó este viernes que el pacto que gobernará Canarias «no es flor de un día» sino que «echará raíces», y está unido por un enemigo común, que es la pobreza, la malnutrición, las colas sanitarias, las bajas pensiones o la falta de vivienda.

«No vamos a defraudar, todos los firmantes compartimos el espíritu de rebeldía e inconformismo» ante las desigualdades y una situación social que «nos indigna», proclamó Casimiro Curbelo en su intervención en el debate de investidura del socialista Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias.

Según Curbelo, el pacto entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG mejorará la vida de los canarios que más lo necesitan, porque, a pesar de que el anterior gobierno hizo un esfuerzo que hay que reconocer, «el núcleo insoportable de la pobreza y la injusticia social está intacto».

«Eso solo se puede corregir con políticas públicas, con un nuevo entusiasmo y nuevas ambiciones», dijo Curbelo, y consideró que el candidato tiene las cualidades para liderar esta etapa.