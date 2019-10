Errejón evita valorar la dimisión de Clara Serra: «Solo tengo buenas palabras» Clara Serra, quien fuese número 2 de su candidatura en Madrid, decidió dimitir como diputada de la Asamblea por discrepancias el ahora candidato a la Presidencia del Gobierno

El candidato de Más País a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Íñigo Errejón, ha eludido este martes censurar la decisión de Clara Serra, quien fuese número 2 de su candidatura en Madrid, de dimitir como diputada de la Asamblea.

«Para Clara solo tengo buenas palabras. Ha sido una magnífica diputada y hará un magnífico trabajo», ha señalado Errejón en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

El líder de Más País se ha referido igualmente a la ausencia de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena en este nuevo proyecto creado de cara a los próximos comicios generales. «A mi lado no noto su ausencia porque sigue estando. Contamos con ella», ha concretado. No obstante, ha descartado que la exregidora madrileña quisiera formar parte de un hipotético gobierno con presencia de Más País. «Sería una magnífica ministra pero creo que no está en sus planes. Lo sería, como ha sido excelente alcaldesa», ha incidido.

En cualquier caso, ha destacado esta nueva formación cuenta con Carmena como «principal referente político» y ha subrayado que él, personalmente, es de la persona que más ha aprendido «de la política y de la vida, de su capacidad de no renunciar a convencer al otro». «Ha decidido que después de una carrera profesional y política muy extensa no estar en primera línea y nos va a dar el relevo a otro. Es un honor que tomemos su relevo», ha finalizado.

En defensa del candidato por Barcelona

Errejón, además, ha aprovechado su visita a Telecinco para defender la elección de Juan Antonio Geraldes como candidato por Barcelona. De él, ha subrayado que es una persona que ha puesto siempre por delante los objetivos de carácter social y que está comprometido «con el país» a pesar de que Geraldes fue miembro de Guanyem Sant Boi, una coalición formada por Gent de Sant Boi, la CUP, Som Alternativa, Comuns Sant Boi y Moviment d'Esquerres, que en las elecciones municipales del 26 de mayo se presentó sin obtener representación.

«Juanan ha hecho política toda la vida en el cinturón industrial de Barcelona, estuvo en una candidatura municipalista que ponía siempre por delante los objetivos sociales. Está profundamente comprometido con un objetivo: primero el país y luego los intereses de los partidos, si no, no podría ser mi candidato por Barcelona», ha indicado Errejón.

Errejón ha incidido en que si el partido se presenta a los comicios es para hacer «más país», lo que significa «fortalecer la construcción nacional española», algo que, a su juicio, pasa por que «los españoles vivan sin miedo permanente a la precariedad, a no poder pagar precios, a no poder afrontar su futuro o a no saber que será de sus mayores». «Eso es construir España», ha respondido al ser preguntado por qué en el nombre de la formación no aparece la palabra 'España'.

Sobre la campaña

El líder de Más País ha señalado que a lo largo de la precampaña se han dicho «cosas duras» sobre ellos, y lamenta que ese sea parte del problema de la política actual, en la que se hacen campañas como si el 10 de noviembre «se acabara el mundo».

«Pero es fundamental que el día después nos entendamos», ha añadido, para luego aseverar que dado que parece que el país está al servicio de los partidos, ellos han decidido dar un paso adelante para dejar claro que «primero está el país y luego las siglas».

Así, Errejón ha recordado que el país se enfrenta a retos clave como la emergencia climática, para lo que se necesita un gobierno estable pronto, lo que significa que debe haber acuerdo entre diferentes, y eso «supone ceder y renunciar». En este punto, ha recordado que «quien más culpa tiene» del fracaso de las negociaciones pasadas «es quien más votos tiene», aunque ha reconocido que llegados a este punto «no importa quién rompe los platos sino quien los paga, que son los ciudadanos».