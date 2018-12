Elecciones andaluzas Los titubeos de Ciudadanos para firmar el pacto avivan los nervios del PP... y del PSOE Siguen sin haber solución para la Mesa del Parlamento que es clave para el acuerdo de Gobierno

Las negociaciones siempre apuran los plazos y las del Gobierno del cambio tiene una fecha tope que reconocen los dos protagonistas, Juanma Moreno y Juan Marín, el próximo 26 de diciembre el día antes de que se constituya el Parlamento andaluz y comience formalmente la XI Legislatura. A pesar de que la «voluntad de acuerdo» entre el PP y Ciudadanos sigue intacta, y de que hay «muchos puntos de coincidencia» entre ambos partidos, lo cierto es que las negociaciones están en un punto muerto.

¿Por qué? No han resuelto la composición de la Mesa del Parlamento, donde el papel que va a jugar Vox es el escollo clave que separa a los dos socios del futuro Gobierno andaluz. El PP está dispuesto a darle la Presidencia de la Cámara a la formación naranja pero en ese acuerdo debe estar también el de la Presidencia de la Junta. Todo se debe negociar a la vez. Los populares no tienen ningún problema en que Vox esté en el órgano de gobierno del Parlamento pero Ciudadanos quiere evitarlo a toda costa... y para ello se fía al PSOE, al que le pide «responsabilidad y sentido de Estado» para que se abstengan.

Claro que también hay otra opción factible y que pasa por Adelante Andalucía. Teresa Rodríguez ha dejado claro que su objetivo pasa por frenar «a las derechas» y por poner en evidencia sus políticas, según ha aclarado Antonio Maíllo. Pero eso es una cosa y otra muy distinta la Mesa del Parlamento donde Adelante Andalucía reclama un puesto haciendo valer sus 17 diputados. Sin embargo, ni Ciudadanos ni el PPse han puesto en contacto con esta fuerza política que puede tener en su mano la solución para Ciudadanos: evitar que Vox ocupe un sitio en la Mesa del Parlamento.

Hoy se celebrará una nueva reunión de la mesa técnica de negociación entre el PP y Ciudadanos en la que se afinarán las medidas a aplicar en los cien primeros días de Gobierno. Según ha podido saber ABC, todavía se está perfilando el acuerdo programático y no ha habido ocasión para hablar del reparto de consejerías. Eso sí hay varios asuntos aclarados como son la realización de una auditoría interna de la Junta, la paralización de la subasta de medicamentos, la libre elección de centros educativos y la redacción de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas.

A pesar de estos avances, el titubeo de Ciudadanos ha puesto nervioso a todos los partidos políticos andaluces, empezando por el propio PSOE que ayer cambiaba su estrategia. Nada menos que el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Juan Carlos Blanco, decía desde San Telmo que Ciudadanos ponga encima de la mesa «qué ofrece al PSOE para negociar», porque no consideraba de recibo que Ciudadanos no ofrezca alguna base para empezar a negociar. «Lo que no puede pedir a otras formaciones políticas es que le hagan algún favor», decía el portavoz del Gobierno en funciones. Un mensaje luego replicado por todos los portavoces del partido que insisten en denunciar «la farsa» de las negociaciones entre el PP y Ciudadanos, «que mantiene un discurso totalmente hipócrita y contradictorio porque en el apoyo de Vox está la clave para que ese acuerdo llegue a buen puerto», decía Ángeles Férriz, miembro de la Ejecutiva de Susana Díaz desde Jaén.

Cambalache

Los titubeos de Ciudadanos también han inquietado al PP. La número dos del partido, Loles López, aseguró públicamente que el PP «teme un cambalache entre Ciudadanos y el PSOE en Andalucía ya que los socialistas han dejado claro que la abstención que pide la formación naranja no es gratis. Confío en que los del Albert Rivera no se centren en los cálculos electorales y no se dejen arrastrar».

Curiosamente Vox también comparte esta inquietud por lo que pueda hacer Ciudadanos en sus negociaciones con el PSOE aunque no se han pronunciado públicamente al respecto. El secretario general de Vox, Javier Ortega, se limitaba a decir que ni PP y Ciudadanos los han llamado para explicarles las líneas de su acuerdo, «espero que ni el egoísmo ni el interés partidista de ambas fuerzas frustren el cambio en la comunidad». «Vox nunca será un obstáculo para que salga el PSOE y todos sus intereses del entramado de la Junta y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario».

El papel de la confluencia

En toda esta compleja negociación también juega un importantísimo papel Adelante Andalucía, por más que Teresa Rodríguez se haya borrado de cualquier negociación que tenga que ver con el Gobierno andaluz.

La coordinadora de Podemos tiene muy claro que los andaluces han dicho «con mucha claridad y mayoritariamente» que quieren otra cosa en el Gobierno que no sea Susana Díaz, según dijo públicamente. La candidata de Adelante Andalucía hizo autocrítica y reconoció que su formación no ha logrado sus objetivos electorales, «porque ha habido gente que pensábamos que seríamos la continuación de un Gobierno del que no querían más. No hemos sido capaces de convencer a suficientes andaluces para ser alternativa».