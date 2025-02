Teresa Rodríguez critica a Olona y Vox en Jerez: «No nos deben dar miedo, sino risa»

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta , ha protagonizado un acto en Jerez de la Frontera en el que ha vuelto a insistir en la necesidad de su partido andalucista frente al centralismo. Se trata del segundo acto de campaña en la ciudad jerezana en la que la candidata a la presidencia y cabeza de lista por Cádiz está presente. Precisamente, el anterior fue el inicio de campaña . Ángel Cardiel , concejal del Ayuntamiento de Jerez, presentó el acto en el que también estuvieron presentes -además de Rodríguez- José Ignacio García , número dos de la lista por Cádiz; Pilar González , senadora; Ángela Aguilera , diputada saliente del Parlamento de Andalucía; y Manuel Ruiz , cuarto en la lista de la formación por la provincia gaditana.

Aunque durante su turno de palabra también ha criticado al Gobierno de Juanma Moreno y al PSOE, Rodríguez ha colocado en el centro de la diana de sus críticas a VOX y a su candidata, Macarena Olona . El especial ensañamiento con la formación que califica de «extrema derecha» se ha rubricado en el orden –los reproches a Olona y su partido inauguraron el casillero de los vituperios durante su intervención-, cantidad e intensidad. Comenzó afeando que la candidata de VOX «se ha dado de baja tres días en esta campaña» para retomar los actos públicos ya con la presencia de Abascal.

«Macarena Olona y VOX no nos deben dar miedo, sino risa» , sostuvo la candidata de Adelante Andalucía, quien mantiene que lo que debe producir realmente temor es que «se implante en la sociedad el negacionismo de la violencia de género, las agresiones al colectivo LGTBI o el blanqueamiento del machismo», entre otras cuestiones que mencionó.

Teresa Rodríguez saluda a los asistentes antes de que el acto diese comienzo Miguel Guerrero

Con estas y otras reprobaciones, Rodríguez reeditó el enfrentamiento contra las posturas de VOX y su candidata que protagonizó en el debate de RTVE. Al hilo de ello, afirmó que lo volverá a hacer en el próximo debate de Canal Sur y anima a sus simpatizantes a que sigan sus pasos porque considera que «los de VOX no tienen ni media 'guantá'» (sic.) y sostiene que sus argumentos se caen cuando se enfrentan.

Además, Rodríguez lamentaba que otros candidatos no se pronuncien ante los planteamientos de esta formación para no confrontar con ellos: «esos silencios sí que dan miedo».

Que VOX vaya a tener más votantes y escaños que Adelante Andalucía –lo dicen las encuestas y lo reconoció la propia Teresa Rodríguez- no responde solo a méritos de esta formación, según considera la candidata de Adelante. Opina que también se debe al demérito de la izquierda ya que, apuntaba, «cuando la gente está bien, no vota a la extrema derecha», y teme que ante el desencanto a causa de que la izquierda no haya «cumplido con la clase trabajadora» la alternativa sea la formación liderada por Abascal y por Olona en Andalucía.

Reproches también para PP y PSOE

El Gobierno de Juanma Moreno también fue blanco de las críticas andalucistas. Rodríguez negó «el milagro económico que el PP nos quiere vender» y achacó la reducción de los desempleados a dos motivos: los contratos temporales de verano y el descenso de la población activa como consecuencia de que muchos andaluces hayan tenido que marcharse al extranjero para buscarse un futuro.

Por otro lado, la candidata de Adelante Andalucía también tuvo palabras para el Gobierno central. Rodríguez criticó que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez haya «bajado la bandera Saharaui para que Marruecos siga haciendo de policía en la frontera» y le afea lavar la cara al régimen dictatorial marroquí. En esta misma línea se mostró José Ignacio García, quien argumentó que «el Gobierno más progresista de toda la galaxia ha traicionado al pueblo saharaui» .

En cuanto al PSOE-A, fue Pilar González, senadora, quien se pronunció de forma contundente contra las casi cuatro décadas de gestión al frente de la Junta. González definió a Adelante Andalucía como un proyecto cuyo objetivo es aglutinar al pueblo andaluz y ser alternativa a la derecha y al Gobierno del PSOE que «durante 37 años administró la realidad en lugar de gobernar».

Andalucismo como respuesta al centralismo

Al término de su intervención, Teresa Rodríguez quiso reafirmar la posición de su partido como la «única fuerza política» que puede dar voz a «los problemas y sueños» de los andaluces . «Nadie va a defendernos desde sus sedes de Madrid», espetó la candidata. Asimismo, defendió que la autonomía debe garantizar servicios públicos como la educación, sanidad o las pensiones dignas, entre otros. Para poder asegurarlos, la candidata afirmó que la voluntad de su partido es subir los impuestos a «las grandes fortunas».

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, durante su intervención Miguel Guerrero

Entre otras de las preocupaciones que mencionaron los dirigentes de Adelante Andalucía, se encuentra prestar mayor atención a los jóvenes y, especialmente, a los problemas de salud mental que se están incrementando entre este sector de la sociedad.

A pesar de que desde la formación auguraban una campaña complicada sin apenas recursos económicos, Rodríguez y el resto de dirigentes reconocieron que la fuerza de la militancia estaba permitiendo cumplir con un buen papel. «Recaudamos 120.000 euros, alquilamos una tartana, compramos unas banderas y pusimos a nuestra gente a hacer campaña», resumió la número uno por la provincia de Cádiz.

Tras la conclusión de los discursos de los dirigentes de Adelante Andalucía, los simpatizantes congregados entonaron el cántico «Andalucía, por su soberanía» . El acto, que contó con una intérprete de lengua de signos, continúo con una actuación musical flamenca, en una evidente reivindicación de la cultura andaluza.