Abascal llama «inútil» al PP por no haber desalojado al PSOE de la Junta en 40 años

ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2018

J.J. Madueño

La lucha por el voto de la derecha en las elecciones andaluzas se recrudece. Si Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, llama al «voto útil» para no perpetuar al PSOE al frente de la Junta de Andalucía, Santiago Abascal, líder nacional de VOX, responde con que apoyarlos a ellos no es un «voto para dividir». «Si se divide porque hay muchos partidos, que no se presenten», espetó Abascal, quien dijo que «está demostrado que han sido inútiles durante 40 años para desalojar al PSOE de la Junta». «Parece una oposición pactada», remarcó Abascal, quien siguió recriminando los ataques desde el sector de la derecha y avisó que, después del 2D, se van a tener que sentar a negociar.

Criticó un sistema instalado en el que «unos mandan y otros piden perdón», acordándose de que el PP con 185 escaños y una mayoría absoluta en España no derogó la Ley de Memoria Histórica, siguió la hoja de ruta con ETA, fue débil en Cataluña y subió impuestos «como lo hace la extrema izquierda. «Antisistema. ¿De qué sistema? Han acreditado la inutilidad. Están cómodamente instalados en el reparto de papeles», recriminó Abascal, que defendió el papel de Andalucía en la historia como el lugar desde donde partió Colón para hacer el «mayor acto de hermanamiento de la historia». «La reconquista comienza por Andalucía», aseguró Abascal, sobre la importancia de estas elecciones.

También hubo un turno para Ciudadanos, «la muleta naranja». Acordándose del pacto que hizo para que Susana Díaz gobernara la última legislatura y recriminó que rompiera el acuerdo para el adelanto electoral. Abascal se erigió con el «único útil para defender los valores y la valentía» y llamó al voto a su formación para ser «un puñado de voces que espante el comunismo chavista que tiene la llave de Andalucía».

«Amor a España»

Remarcó que los simpatizantes se acercan a la formación «por amor a España» y porque «llama a las cosas por su nombre», donde repasó golpe de estado en Cataluña, el proceso revolucionario de Podemos, el ultraje al Rey o las ofensas religiosas «sólo a los cristianos». «No toleráis una Ley de Memoria Histórica que os impide hablar de lo que ocurrió con comisiones de la verdad», afirmó Abascal a los 1.100 congregados –según la Policía Nacional– , que VOX ascendió 3.000 en sus cifras oficiales.

Por momentos, fue un baño de multitud. «Hemos venido a señalarles, a culpabilizarles de la situación que han llevado a España. No nos importa. Nos reímos Pedro Sánchez», dijo entre silbidos al presidente del Gobierno, al que ridiculiza llamando «licenciado» y al que los congregados profirieron insultos al ser catalogado por «ilegítimo».

Santiago Abascal recordó uno de los ultimo rifirrafes en el Congreso entre formaciones políticas, para afianzarse como el líder que defiende a la derecha. Contó cuando Pedro Sánchez preguntó a Pablo Casado por las similitudes entre PP y VOX, mientras gritaban «cobardes» desde los asistentes. Espetó que tendría que haber contestado con la defensa de los guardias civiles de Alsasua, en contra del golpe de estado en Cataluña o contra el comunismo que quiere convertir España en Venezuela y que le han dado el Gobierno para «usurpar» el Gobierno de España.

Es la misma receta que dijo que tenía que haber narrado Albert Rivera ante la misma pregunta, añadiendo que «se calló» en vez de estar contra el «comunismo chavista que increpó a Ortega Lara» o que gritaba «os mataremos como en Paracuellos».

«Extrema necesidad»

Lo hizo después de que el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, diera a la bienvenida «a la resistencia en Málaga». Mientras ondeaban las banderas de España, dijo que la nación «está en riesgo, la unidad, el estado de derecho y la libertad. Cada día es un día para que los enemigos de España destruyan los lazos que nos unen y los cobardes den un paso atrás», apuntó el Ortega Smiht, que sucedió en el estrado al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, que dijo que no es un partido de «extrema derecha, sino de extrema necesidad».

Serrano dijo que Málaga asistía a una «fiesta del despertar» porque Andalucía llevaba 40 años en un sueño convertido en pesadilla. «Los andaluces quieren otra forma de hacer política. La extrema cobardía en Andalucía nos ha llevado a estar en la UCI. Tenemos que levantarla de sus enemigos», remarcó Serrano, quien explicó que «los votos no son de nadie». «Aunque el PSOE los tiene comprados por el clientelismo generado. 1,5 millones de votos. Vienen a servirse de Andalucía y riegan con nuestros impuestos a quien les tiene que votar», denunció Serrano, que no ocultó el desmantelamiento de las autonomías planteado por su formación política.

«Acabar con el estado de las autonomías porque ha sido negativo, el tiempo ha demostrado que es insolidaridad, desigualdad y ruina. Queremos que el dinero este en la cartera de los andaluces», señaló Serrano, que dijo que el dinero no debía estar «en los cargos y cargas de la Junta». Dijo que VOX es «el grito de la indignación, que acabará con una importante representación en el Parlamento de Andalucía».