Aena y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera estudian hoy la viabilidad del proyecto de Willis

La empresa americana Willis Lease Finance Corporation ha estado negociando en los últimos meses con la sociedad Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) la instalación en suelos del aeródromo de Jerez de la Frontera (Cádiz) de un centro de mantenimiento aeronáutico (MRO). La última reunión entre Willis, la Junta de Andalucía y Aena tuvo lugar en Madrid el 12 de marzo y la próxima está prevista para hoy miércoles mediante videoconferencia entre el Ayuntamiento de Jerez y Aena —sociedad participada por el Estado a través de Enaire (51%) y un 49% cotizada en Bolsa— para estudiar cuestiones técnicas, extremo que han confirmado a este diario ambas partes.

Hasta ahora, el gestor de aeropuertos nacionales había estado ofreciendo a la compañía alternativas fuera de Andalucía para ese MRO, ya que su intención era instalar en esos suelos una planta fotovoltaica. La reunión de hoy entre Aena —que gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España— y el Ayuntamiento de Jerez confirma un cambio de intención de la sociedad estatal, que se muestra dispuesta a compatibilizar ambos proyectos.

Sin embargo, la paciencia de Willis no es infinita y dado que las negociaciones no han llegado aún a puerto, Willis ha comunicado a la agencia IDEA —dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía— que si Aena no pone ya soluciones a los problemas que tiene en esos suelos desarrollará el proyecto en otro país, lo que supondría la pérdida de una inversión de 20 millones de euros y la creación de más de 200 puestos de trabajo, según fuentes del Gobierno andaluz. A pesar de ese ultimátum, ABC ha podido saber que Willis ha informado por escrito a Aena de que no ha renunciado aún al proyecto en Jerez.

Para llevar a cabo su proyecto, Willis necesita que sus instalaciones en Jerez tengan salida a la pista del aeropuerto , toda vez que pretende instalar un centro de mantenimiento de aviones, muy similar al que Ryanair tiene en Sevilla. El proyecto de Willis incluye también un centro de almacenamiento y desguace de aviones, por lo que necesitará bastante suelo. Ahora Aena tiene que ver si eso es compatible con la planta fotovoltaica que preveía en el lugar para abastecer de energía a los aeropuertos nacionales que gestiona.

Otras fuentes consultadas han confirmado que si la americana no llega a un acuerdo con Aena, Willis tiene intención de llevarse el proyecto a Reino Unido, lo que sería un mazazo para el sector, ya que el nuevo plan estratégico aeroespacial de Andalucía señala los MRO como una de las principales actividades que pueden sostener la actividad de la cadena de suministradores locales, dada la crisis de Airbus y el impacto del coronavirus en las aerolíneas.