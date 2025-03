Seur: «El crecimiento del comercio electrónico durante estas últimas semanas está en los niveles de Navidad»

El sector logístico está ejerciendo un papel clave durante el estado de alarma por el auge del comercio electrónico debido al cierre de los comercios físicos decretado por el Gobierno y a las dificultades para el desplazamiento de los ciudadanos impuestas durante semanas. En Seur, la compañía líder en transporte de paquetes en España, han mantenido sus operaciones, aunque también se han visto obligados a suspender la actividad en sus tiendas «pick up» de recogida por la crisis del coronavirus. «Hemos tenido y tenemos un alto nivel de responsabilidad y exigencia garantizando la distribución y abastecimiento de productos básicos y manteniendo activa la economía a través del comercio electrónico», explica el consejero delegado de Seur, Alberto Navarro. «Evidentemente, y al igual que a la mayoría de las empresas del país, esta situación nos ha impactado en todos los sentidos, tanto económicos como operativos . Pero puedo decir con orgullo que toda la compañía ha sabido reaccionar y se ha adaptado con gran agilidad a la nueva realidad en la que llevamos sumergidos ya dos meses», puntualiza Navarro.

De hecho, la crisis sanitaria también ha impactado en la facturación de Seur, tal y como explica el consejero delegado de la compañía. «Previo a la crisis, la compañía estaba creciendo, pero a partir de la declaración del estado de alarma, notamos una fuerte caída de las ventas y de la actividad». No obstante, el consumo a través de internet se ha ido animando «en las últimas semanas». «Bien es cierto que el comercio electrónico ha crecido, pero no lo suficiente como para compensar la caída de las primeras semanas. Confiamos en que a partir de junio, si continuamos con este ritmo de crecimiento, volveremos a recuperar los niveles de crecimiento en ventas anteriores a la crisis», señala.

Aunque la balanza no ha quedado, de momento, equilibrada por la parálisis económica del principio del confinamiento, Navarro destaca el fuerte tirón de las compras «online» en el momento actual . «El crecimiento del comercio electrónico durante estas últimas semanas ha sido exponencial. Estamos hablando de niveles de campaña de Navidad en una época del año que suele registrar niveles normales de actividad». Con todo, la falta de preparación para la avalancha de pedidos y la inversión en medidas de protección han suspuesto un aumento de los costes adicionales . «A pesar de ello, el sector ha demostrado tener una capacidad de adaptación tremenda, pero sin embargo, no está preparado para asumir de manera tan brusca y rápida el traspaso de la venta física al 'online' en las condiciones de servicio habituales y con niveles mínimos de viabilidad económica», indica Navarro.

En cuanto a las medidas puestas en marcha, Navarro critica la «falta de planificación» en el plan del Gobierno para atajar la crisis sanitaria. «Las empresas nos hemos visto obligadas a tomar decisiones de forma precipitada y sin margen de maniobra por la incertidumbre generada en la publicación confusa y tardía de las medidas en el BOE. Esto ha provocado cierta complejidad en la gestión de la crisis». También es crítico con el plan de reapertura gradual por territorios. «La desescalada tal y como está planteada, nos está obligando a una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al existir diferencias geográficas en lugar de una única norma a nivel estatal.

Reparto por parte de Seur durante la crisis sanitaria ABC

El alto directivo de Seur también es crítico con el Gobierno por «la falta de aprovisionamiento de equipos de protección individual». «El transporte ha sido y es un sector esencial, y nos hemos visto sin apoyo de la Administración para poder dotar a nuestras plantillas de materiales de prevención . Hemos realizado por nuestra parte un esfuerzo muy importante para poder obtener estos materiales, que van a seguir siendo necesarios y obligatorios a lo largo de los próximos meses», explica. También reclama, en línea con otros dirigentes de compañías con sede en España, más ayudas para pymes y trabajadores por cuenta propia. «Vemos necesario incentivar las contrataciones a las empresas y aportar mayores facilidades y ayuda a los empresarios autónomos, que son, sin duda, uno de los colectivos más afectados por la crisis».

Pioneros en seguridad

Al mantener su actividad durante todo este tiempo, en Seur han sido pioneros en implementar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad. «Nuestros repartidores siguen un protocolo de contacto cero en la entrega para evitar situaciones de riesgo . Y a todos los colectivos susceptibles de teletrabajar les hemos facilitado las herramientas y las medidas de seguridad necesarias para poder realizar su trabajo», detalla Navarro, quien también desgrana algunos entresijos de la vuelta al trabajo presencial. «Al no haber cesado nuestras operaciones durante el estado de alarma, la desescalada no va a ser tan compleja como pueda ser en otras empresas. Principalmente, afectará a los colectivos que han estado teletrabajando. No obstante, y con el objetivo de preservar la seguridad de todos nuestros trabajadores, debemos realizar estos pasos con especial prudencia».

Ante el bajón del consumo y el cierre de sus tiendas de recogida, en Seur se vieron «obligados a tomar medidas de reducción de jornada» al principio del estado de alarma, «sobre todo en aquellos perfiles que se vieron más afectados por la situación, como por ejemplo los puestos en nuestros puntos de venta». «Afortunadamente, ha sido una medida muy temporal y con el crecimiento del comercio electrónico no solo hemos vuelto a la normalidad laboral, sino que estamos generando empleo reforzando nuestra plantilla con más de 2.000 personas entre repartidores y mozos de almacén. Un crecimiento muy similar al periodo de campaña de 'Black Friday' y Navidad», relata el CEO de la compañía de transporte.

*Seur cerró 2019 con una facturación de 700 millones de euros impulsado por el negocio internacional y el comercio electrónico, así como por el auge de las entregas urgentes a través de su servicio Seur Now. Las ventas internacionales representan ya el tercio de su facturación y en el comercio electrónico alcanzó los 250 millones de euros al cierre del ejercicio.