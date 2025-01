El 70% de los autónomos tendría problemas para mantener su actividad con un segundo confinamiento

Los casos de coronavirus están volviendo a brotar por toda España y el fantasma de un segundo confinamiento cada día parece más probable. Ante esta situación, muchos negocios sufrirían la estocada final. Si su situación tras el confinamiento de marzo a junio quedó delicada, un segundo confinamiento supondría el cierre definitivo. Así lo reflejan los autónomos, que han sido uno de los colectivos más damnificados por ela pandemia. Según el barómetro de ATA, el 70% de los trabajadores por cuenta propia no aguantaría un segundo confinamiento . En concreto, para el 16,9% significaría el cierre definitivo de su negocio, para el 38,2% es posible que significara el cierre definitivo, mientras que el 15,7% al menos tendría que reducir el tamaño de su empresa para poder continuar.

En cuanto a la situación actual, 8 de cada 10 autónomos aseguran que su facturación es menor con respecto al año pasado. Destaca además que de este grupo un 60% asegura que su facturación ha caído en un 60% o más , mientras que un 11% dice que no ingresan nada. En el otro lado de la balanza, tan solo un 4,5% de los autónomos dice que su facturación es mayor con respecto al año pasado.

Eso sí, las previsiones para final de año son más pesimistas. El 86,3% de los autónomos cree que su facturación será menor a final de año con respecto a 2019. Un 7% cree que se va a mantener y solo el 2% cree que a final de año habrá facturado más.

Otro de los grandes problemas de los autónomos, este más endémico, es el de la morosidad, que perjudica sus cuentas. Más de un tercio de ellos asegura que la sufren, y un 19,1% de ellos dicen que son las grandes empresas privadas las que tienen que abonarles facturas atrasadas.

Medidas contra la crisis

Sobre las ayudas del Gobierno por la crisis sanitarias, hoy día tan solo el 6,3% de los autónomos encuestados sigue recibiendo la prestación por cese de actividad, mientras que un 44,7% no son actualmente beneficiarios de la prestación y casi otro 40% tienen exoneradas las cuotas. En cuanto a los créditos ICO, el 24,3% de los autónomos encuestados han solicitado financiación a su entidad bancaria y ésta lo ha concedido sin problemas.

En el lado contrario se encuentran los que han solicitado financiación pero se la han denegado (un 16,7%) o un tercio de los autónomos que aseguran que no la han necesitado un 33,1%. Según ATA, sumando aquellos que lo han recibido sin problemas y los que lo han recibido pero por una cantidad inferior a la que la solicitaban, son un 30% los autónomos que han obtenido ya financiación y casi el 19% (6 % está esperando y un 12,9% lo va a hacer) está pendiente de respuesta.

Este colectivo tampoco se ha librado de hacer ERTE a sus plantillas. Así, el 53,2% asegura que han realizado un ERTE por el 100% de su plantilla. En el lado contrario, uno de cada cinco autónomos han podido mantener el 100% de sus empleados en su actividad, mientras que uno de cada cuatro autónomos ha tenido que hacer un ERTE al 50% de su plantilla, reducir jornadas laborales o despedir trabajadores.

De los que han tenido que aplicar el ERTE o reducir jornadas laborales casi la mitad aseguran que han recuperado a toda su plantilla, mientras que el 23,9% al menos a alguno de sus integrantes de la plantilla. Por contra, un 13,1% aun no sabe si podrá económicamente dar de alta a alguno de sus trabajadores, mientras que uno de cada diez, un 12,6%, no ha reincorporado a ningún miembro de la plantilla. Además, uno de cada cuatro no cree que pueda mantener al 100% de su plantilla tras los seis meses después del ERTE, y un 24,8% aseguran que tendrán que reducir su plantilla.