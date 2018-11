ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE «Ultim Sodebo» vuelve a la regata tras reparar el barco en La Coruña Cinco días en puerto reparando la grieta en la zona de babor del brazo de proa

Dury Alonso

Antes de soltar amarras, Thomas Coville hizo una reflexión sobre la vuelta a la regata: “… esta mañana he podido zarpar para volver a la regata. Lo primero que he pensado esta mañana ha sido en el equipo humano que me rodea en el proyecto «Ultim Sodebo», muy comprometido, hiper profesional, que ha realizado un trabajo excepcional… Las primeras horas serán muy vigorosas, muy fuertes, porque regresamos a unas condiciones de mar y viento difíciles. Veremos si la reparación que hicimos puede durar, ya que la mar será quien lo juzgue. Hay entre olas entre 4 y 5 metros de altura, depende de mi probar y decidir si la reparación puede aguantar”.

En el parte de posiciones de la Route Du Rhum (13:45:00 – 18.11.11), sobre la carta gráfica el «Ultim Sodebo» se encuentra a unas 70 millas del puerto de A Coruña navegando rumbo noroeste; en teoría para dejar por babor el dispositivo de seguridad de tráfico marítimo de Finisterre.

Hoy, 11 de noviembre de 2018, es el séptimo día del inicio de la transatlántica Route du Rhum entre Saint-Malo y Pointe-à-Pitre. El trimarán «Ultim Sodebo» ocupa la cuarta posición cuando esta a 2.976 millas de la llegada; teniendo al tercero de su clase «Remade - Use It Again!» a 193 millas más al sur de su posición (sobre el paralelo de cabo San Vicente). Si todo va bien, Thomas Coville podrá finalizar la regata, y con toda seguridad en el tercer puesto.