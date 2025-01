Mazella se luce en las FKSS de Castelló

Axel Mazella fue el regatista más sólido en una excepcional primera jornada de la Hotel del Golf Playa FKSS 2020 Castellón. El francés, actual campeón de Europa de la especialidad de KiteFoil, hizo dos segundos y tres primeros consecutivos para dominar la general y para doblegar al alemán Florian Gruber que había comenzado con dos triunfos la jornada. La playa del Gurugú fue es escenario ideal para un día impresionante de regatas con vientos de 12 a 16 nudos. Entre los españoles, los valencianos Alex Climent y Carlos Puig son quinto y sexto respectivamente en la general y están realizando un excelente papel.

En féminas la líder de la general es Gisela Pulido que ha hecho una jornada muy sólida con buenos resultados y controlando a la francesa Lauriene Nolot que en la primera manga hizo un sexto, pero que después no pudo mantener esa dinámica de resultados. La catalana ha hecho una media de 10 puntos por manga lo que le mantiene en la lucha por las posiciones de top ten entre todos los regatistas inscritos en Castellón.

Axel Mazella tuvo una jornada brillante en aguas de Castellón. El francés es un auténtico especialista en las popas y hoy se encontraba con Florian Gruber que es uno de los mejores del mundo ciñendo. El de Hyeres tuvo que aguantar el empuje inicial del Gruber que, pese a que era el primer día de competición para él, desde el pasado mes de marzo no mostró inicialmente rasgos de debilidad. Mazella entró en las dos primeras mangas por detrás del teutón. Fue el momento del primer parón del día. Y el descanso le vino a la perfección al regatista galo que al volver al agua ganó las tres mangas de forma consecutiva y se encaramó en el liderato.

Mazella y Gruber han aprovechado el ‘mal’ día de Théo de Ramecuort, quien en la tercera manga cometió un error y tiró la cometa al agua antes de salir con lo que no pudo ni tan siquiera comenzarla. Ese error le supone que ya no puede tener otro descarte en la jornada de mañana si quiere seguir aspirando al podio y defender su liderato actual en las Formula Kite Spain Series. Mejor estuvo el ruso Denis Taradin quien venía de estar tres días descansando después de sufrir un percance entrenando el pasado martes en Castellón al sufrir un golpe con el ala en el gemelo de su pierna derecha.

Por lo que respecta a los españoles, el valenciano Alex Climent y el castellonense Carlos Puig han hecho una jornada muy sólida siempre navegando en los puesto que les corresponden por ranking.

En la categoría F-One Formula Kite Amateur el líder es el belga Regy Dils que hizo tres primeros puestos. Dils venía de hacer un segundo puesto en la general de Alarcón y traía material nuevo a Castelló con el que ha podido ser el mejor hoy en el campo de regatas. La gran sorpresa de la jornada fue el joven Carlos Espí que con dos segundos y un tercer puesto es segundo en la general. Carlos, con doce años, estuvo a punto de ganar la primera manga, pero Dils le superó casi en la línea de llegada.

Axel Mazella, líder de la Hotel del Golf Playa FKSS 2020, dice: “Ha sido un día muy bueno. Al principio estaba no muy concentrado en la regata y eso me costó algunos fallos. Luego reseteé mi mente y conseguí centrarme. He tenido que luchar con Gruber, que es mejor que yo en las ceñidas, sobre todo aprovechando que mi fuerte son las popas. Intentaba seguirle en las subidas y atacarle en las bajadas recuperando espacio. Al final pude ganar tres regatas seguidas. Théo no sé lo que le ha pasado, pero creo que ha cometido algunos errores. Las condiciones eran muy desafiantes con algunos roles con bajadas de presión y con alguna ola, pero ha sido un gran día. La clave ha sido elegir bien el kite y he pasado de las dos primeras con el 19 y las tres últimas con el 17”.

Gisela Pulido, primera en mujeres, comenta: “Hemos tenido unas condiciones increíbles para competir con viento que ha llegado a 16 nudos. Yo he regateado con cometas de 18 y 15 que son mis favoritas. Me he visto mejor que en Alarcón, más sólida. Lo que ocurre es que siempre empiezo un poco mal las competiciones porque me cuesta arrancarlas. Pero he hecho un día muy bueno y siempre he estado entre los mejores de la general. Me he notado muy sólida y estable en los resultados, lo que me hace estar contenta”.

Carlos Puig, regatistas castellonense, manifiesta: “Hemos tenido un día espectacular. Las dos primeras mangas las he hecho con un kite de 18 metros. En la primera manga he tenido un par de encontronazos que me han hecho hacer el peor resultado del día, pero el resto he hecho un buen trabajo muy constante haciendo quintos y sextos. Esperemos que mañana las condiciones se repitan porque las de hoy eran ideales. La ventaja de competir en casa es que conoces el campo y te puedes adelantar un poco en la elección del material y ya en el agua puedes ver los roles un poco antes al estar más acostumbrados a estas condiciones. Mañana ojalá pueda mantener el puesto actual porque ese es lo máximo a lo que puedo aspirar”.

Clasificaciones Categoría Formula Kite Open: Axel Mazella (FRA), 5 puntos. Florian Gruber (ALE), 6 p. Denis Taradin (RUS), 11 p. Théo de Ramecourt (FRA), 16 p. Alex Climent (ESP), 17 p. Carlos Puig (ESP), 22 p. (…) 11. Gisela Pulido, 40 p. Categoría F-One Formula Kite Amateur: Regy Dils (BEL), 3 puntos. Carlos Espí (ESP), 7 p. Diego Barona (ESP), 10 puntos. Kiko Espí (ESP), 11 p. Paco Peiró(ESP), 14 p.

