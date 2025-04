La XVIII Semana Olímpica Andaluza ya muestra su potencial

Mara Escassi El Puerto 26/02/2023

Actualizado a las 19:09h.

La Bahía de Cádiz se llenó de velas este domingo en la segunda jornada de la XVIII Semana Olímpica Andaluza–XXIII Trofeo de Carnaval, con todas las clases compitiendo al ritmo de vientos de poniente de doce nudos de intensidad media.

Tras una jornada en blanco, los deportistas de la nueva tabla olímpica iQFOil se estrenaban a lo grande con seis recorridos de slalom espectaculares y muy rápidos, mientras en las dos áreas de regata de los ILCA y los 420 se completaban tres nuevas pruebas. La regata llega así al ecuador con los primeros descartes y se acaban para algunos las posibilidades de error, de cara a las dos jornadas que restan para el desenlace que tendrá lugar mañana.

El gallego Tomás Vieito y la andaluza y número uno del mundo, Pilar Lamadrid (ambos integrantes del equipo olímpico español), se ponen al frente de los Campeonatos de España de iQFOil, imbatida en el caso de la windsurfista del CN Puerto Sherry, que ayer derrochaba clase y nivel en aguas gaditanas.

Pilar Lamadrid recibe la presión por parte de la catalana Julia Gómez, segunda con los mismos y también imbatida en su categoría Sub 21. El tercer puesto lo ocupa la checa Kristyna Pinosova, segunda Sub 21, seguida de la windsurfista de Santa Pola, Yolanda Clements, y la andaluza del CN Sevilla, Lucía García Cubillana, quinta absoluta y cuarta Sub 21.

Vieito por su parte llegó imbatido a la sexta prueba en la que era superado por el americano Noah Lyons, quien de esta forma resolvía de su lado el empate a puntos entre ambos. El tercer puesto con diez puntos más es para el balear Bernard Tomás, otra fuerte apuesta de la española de cara a los Juegos que se coloca líder del Nacional Sub 21. El primer andaluz es Fernando Martínez del Cerro en la undécima plaza.

Entre los más jóvenes manda el portugués Martim Mendes, ganador de cuatro pruebas, seguido con cuatro puntos más del checo David Drda, segundo. El tercer puesto es para el polaco Stanislaw Trepczynski y a las puertas de podio se sitúa el ganador de las otras dos pruebas del día, el andaluz del RC El Candado, Antonio Medina.

Poderío olímpico

El canario Joel Rodríguez amarra con cinco el primer puesto en ILCA 7. El deportista olímpico evita de momento la embestida de su paisano y compañero de equipo Joaquín Blanco, que se mete de lleno en la pelea. Con cinco puntos entre ambos la lucha por el título nacional se pone muy interesante dada la igualdad de fuerzas. El tercer puesto es ahora para el luso José Mendes, que nada pudo hacer para retener el primer puesto al que llegó tras el estreno.

Mendes sí lidera a los Juveniles Sub 21, que tiene en el segundo y tercer puesto al israelita Yogev Alcalay y al balear David Ponsetti, este último en cabeza del campeonato de España.

En ILCA 4, la balear Magdalena Villalonga salva el único escalón que le separaba del liderato. De momento le saca seis puntos al siguiente clasificado, el regatista de Cartagena Manuel Barrionuevo, que sube a los puestos de honor. El balear Xavier García es tercero. A García se le complica el campeonato del que era líder, aunque mantiene intactas las opciones.

En la categoría Sub 16, los campeonatos masculino y femenino siguen en manos del balear Sergio García y la alicantina Berta Ramón.

El andaluz Juan José Fernández se crece al frente de la clase ILCA 6 para poner cuatro puntos entre él y la deportista belga Eline Verstraelen, quien por su parte supera a su compatriota Brecht Zwaenepoel, ahora tercero.

Puerto Sherry manda

Por último, en la Clase 420, la tripulación de José Medel y Pablo Fernández se desmarca con tres primeros y amarra el primer puesto con tres puntos de renta sobre Vicente Hernández y Fernando Flethes. La tercera posición sigue en manos de la tripulación de Susana Ridao y Marta Álvarez-Dardet. Las tres tripulaciones pertenecientes al equipo de vela ligera del CN Puerto Sherry.

Este lunes, penúltimo día de campeonato, la organización prevé tres pruebas para las clases ILCA y 420 y un mínimo de cuatro para las tablas olímpicas.