Masters 1.000 de París-Bercy Rafa Nadal se retira del torneo de París-Bercy y pierde el número 1 El español sufre una lesión abdominal y se retira del Masters 1.000 parisino antes de estrenarse ante Verdasco. Djokovic, nuevo número 1

Actualizado: 31/10/2018 16:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal quería defender su número 1 a toda costa. La amenaza de Novak Djokovic, imparable en este 2018 le obligaba a participar en el Masters 1.000 de París-Bercy una vez recuperado de la lesión en la rodilla que lo dejó fuera del US Open en semifinales. Sin embargo, y a pocos minutos de estrenarse contra Fernando Verdasco, el balear anunció que se retiraba del torneo.

Una lesión abdominal es la causa esta vez de su enésimo golpe de mala suerte.

No se sabe todavía el alcance de la lesión y si se podrá recuperar para la Copa de Maestros que comienza la próxima semana en Londres. No obstante, pueda o no pueda jugar, el lunes habrá nuevo número 1 pues Djokovic le arrebatará la plaza al no poder defender los puntos que ganó el año pasado al llegar a cuartos.

«Estos días me he sentido bien pero he comenzado a sentir unos dolores abdominales, sobre todo en el saque, y el médico me ha recomendado no jugar», dijo el mallorquín.