Las Cocos: con la ilusión de dar un paso más entre las mejores El equipo sevillano de rugby inicia hoy el curso midiéndose al vigente campeón de Liga, el CRAT de La Coruña

Sergio A. Ávila Sevilla Actualizado: 06/10/2019 08:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se estrenaron la pasada temporada en la máxima categoría femenina del rugby español y tan bien les fue que estuvieron a punto de meter las narices en el play off por el título. Fue un sobresaliente debut al que las Cocodrilas del Universitario Sevilla, que no dejan de crecer, esperan darle continuidad esta campaña —tienen nuevo patrocinador y pasan a llamarse Corteva Cocos Rugby— con el fin de consolidar al club entre los mejores del oval nacional. «Ya no partimos con la vitola de debutantes y más teniendo en cuenta cómo terminamos la pasada campaña. Nos acostumbramos a ganar casi todos los partidos y ya la exigencia es mayor porque el proyecto y la inversión también están aumentando. Mantenemos el bloque, y aunque hayamos perdido algunas jugadoras importantes como Bimba —oferta irrechazable de Inglaterra—, nos hemos reforzado y las expectativas son un poco más altas aunque puedan pasarnos factura a las jugadoras y al resto del equipo», comenta el técnico de las Cocos, Manu Sobrino, convencido de que el equipo parte «de un punto superior al del año pasado» y de que el nuevo ejercicio se presenta, así, «de una forma bastante ilusionante».

Prefieren centrarse en lo inmediato y que sea el desarrollo de la temporada el que determine el estatus de las renovadas Cocos. «En eso soy como Simeone, del partido a partido», indica con humor Sobrino, destacando que el proyecto de las Cocodrilas está pensado para el largo plazo. «Queremos que se prolongue en el tiempo porque, para que el rugby femenino se mantenga en Sevilla al nivel que está ahora mismo, es totalmente necesario un equipo en la máxima categoría», entiende el técnico, ilusionado, como todo el club, con «dar un pasito más y llegar más lejos que el año pasado».

A tal fin se han reforzado este verano, y no sólo con jugadoras nacionales o de la cantera, sino también emprendiendo la vía extranjera. Han venido dos neozelandesas profesionales (Shannon Mato y Sasha Mahuika) y una estadounidense (Marlie Doriston), esta última fruto del acuerdo con la Fundación Arturo Bravo de Filadelfia. Y aunque ha habido bajas notables (Carmen Gracia, Paula Holgado...), Sobrino piensa que el nivel global del grupo puede ser mayor. «Creo que sí. Somos más equipo que individualidades, pero estamos más compensadas y un punto superior al año pasado». A todo ello se une que la plantilla es «más amplia» y que los conceptos están «más asimilados a nivel de comprensión y ejecución», lo que redunda «en más competencia y menos dependencia de ciertas jugadoras», dice.

«Me gustaría que se nos reconociera por la versatilidad de ser capaces de hacer daño por delante con el paquete de delanteras, pero también por la capacidad de hacer sufrir por fuera con las tres cuartos, con jugadoras más rápidas, intentando ser más inteligentes que las rivales y dominando cada fase del juego», describe Sobrino.

Las Cocos aspiran a hacer ruido haciéndose notar en una liga cada vez más competida. «El rugby femenino va creciendo año tras año una barbaridad y esta campaña ha subido El Salvador, que es el club más potente de España a nivel masculino y que está invirtiendo también en el femenino», analiza el técnico, para quien «no hay un referente tan claro» en la Liga Iberdrola como en el ejercicio anterior. «Este año todo estará más igualado. Todas buscarán jugadoras para reforzarse aunque no haya mucho mercado», afirma. Y el CRAT de La Coruña, vigente campeón liguero, será uno de ellos. «Son uno de los equipos que mejor se refuerzan. Suelen buscar jugadoras en Nueva Zelanda y los países oceánicos. El campeón siempre es el campeón y, por tanto, el rival a batir», concreta Sobrino, quien milita como jugador en el Ciencias Cajasol Olavide, estudia y tiene el honor de dirigir al máximo exponente del rugby femenino andaluz, las Cocos, un foco de atracción para todas aquellas chicas que quieran iniciarse en el oval y ya identifican al club hispalense como un referente a nivel regional y nacional.