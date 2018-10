El Stade de Reims homenajea al Real Madrid en su tercera equipación

El Stade de Reims ha presentado la que será su tercera equipación esta temporada. De color blanco y con una raya morada, el club francés ha sorprendido con este homenaje que le ha hecho al Real Madrid con motivo del sesenta aniversario de la segunda final de la Champions, entonces Copa de Europa, en la que se enfrentaron.

Era 1959 y el conjunto blanco se impuso 2-0, un resultado que no ha impedido al Stade de Reims acordarse de tan marcada fecha en su historia. Tres años antes ya habían perdido una final contra el Real Madrid, esta vez por 4-3.

«En esta temporada que se cumple el sesenta aniversario de la segunda final de Champions League del Stade de Reims, el club dedica su tercera equipación a su mejor adversario y su eterno rival, el Real Madrid. Será estrenada ante el Rennes. Hala Madrid».

