Real Madrid Solari: «Ramos es el jugador que más sabe de narices rotas» El técnico defiende al capitán y espera al mejor Bale: «Gareth juega bien por derecha e izquierda, debe salir y comerse el campo»

Tomás González-Martín

Actualizado: 10/11/2018 14:05h

Solari ataca su cuarto partido desde que tomó el mando de la nave blanca hace dos semanas. la visita al Celta es un encuentro peliagudo, ante un rival que siempre ha creado problemas al Real Madrid en Balaídos. Ancelotti siempre recuerda que en 2014 se perdió la Liga por el empate en Valladolid y la derrota en Vigo. Una semana más tarde ganó la Champions en Lisboa. El italiano manifestaba que los futbolistas se resguardaron inconscientemente para la final europea. Ahora, el Real Madrid de Solari no tiene que reservarse nada. No puede. La Liga está a nueve puntos y hay que remontar. «El partido de Vigo será muy duro. El Celta solo ha perdido un partido en su campo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Los jugadores saben que hay que ofrecer lo mejor en cada encuentro».

El técnico argentino sabe que su elenco de futbolistas no se encuentra bien físicamente y saca provecho de las virtudes de los hombres que mejor están. Mañana tiene un gran examen, porque las salidas son las asignaturas pendientes del Real Madrid. No piensa en la ecuación victoria-continuidad que tantos atribuyen a esta duodécima jornada liguera del conjunto blanco: «Todos los partidos son muy importantes para nosotros. No pienso en mí, todos pensamos en ganar, que es nuestro cometido, lo demás no corresponde a nosotros».

Ramos será el jefe de campo en un conjunto que necesita dar un paso adelante en el campeonato español. El entrenador abordó el caso de los ataques mediáticos que el sevillano sufre en España y en Europa. La última razón fue el choque que el central tuvo con un rival en Pilsen, que significó una rotura en la nariz del futbolista en checo: «Ramos es el jugador que más sabe de narices rotas. Los jugadores tienen 80 kilos y un choque puede producir eso. Lo importante es que Ramos no tuvo ninguna intención, ni mucho menos, son lances del fútbol».

Habló de Bale y su posición idónea: «Juega bien por la derecha, por la izquierda, como ariete y como media punta, lo fundamental es que debe salir y comerse el campo». Argumentó la suplencia de Isco en su operación de apendicitis: «Evoluciona bien y hay que darle tiempo». Y habló de la reserva de Keylor y su posible conversación: «Keylor es un señor, muy querido en el vestuario y lo que yo hable o no con él se queda dentro».