Real Madrid Florentino Pérez: «Mariano, llevas el siete y es todo un reto» El presidente destacó que el futbolista, forjado en La Fábrica desde 2011, asuma una responsabilidad como llevar el siete en la espalda

Tomás González-Martín Deportes

@_abc.es Actualizado: 31/08/2018 14:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Florentino Pérez recuperó para el Real Madrid un jugador forjado en la fábrica de Valdebebas. El Sevilla quiso ficharlo el lunes y el club blanco no solo hizo valer su preferencia a la hora de un traspaso, sino que rechazó cobrar dinero si se marchaba a otra entidad y contrató al futbolista por cinco temporadas. «Cada vez que damos la bienvenida a un gran jugador los madridistas sentimos una enorme alegría, pero ahora vuelve además uno de los nuestros, creado en la cantera. Todos sabemos que una parte importante del desarrollo del Real Madrid es la cantera. Se formó en esta casa y viene de triunfar en la Liga francesa. Querido Mariano, no hay nada que nos produzca mayor felicidad que uno de los nuestros regrese a casa tras triunfar después de vivir lo difícil que es llegar a este club. En el Olympique de Lyon demostraste que merecías estar aquí. Te has forjado con nuestros valores en La Fábrica. Has roto las barreras de lo que parece un imposible. Fuiste máximo goleador de la historia del Castilla y máximo goleador del filial en Segunda B con 27 tantos. En Francia has marcado 21 goles, 18 de ellos en la Liga. Teníamos una plantilla excepcional y hemos reforzado todas las líneas. El mejor portero del Mundial, Courtois. Otro portero de futuro, Lunin. Un defensa internacional, Odriozola. Un delantero muy joven y de gran proyección, Vinicius. Y ahora retorna un ariete como Mariano. Con talento, sacrificio y trabajo se triunfa, como bien sabe Mariano».

«Hemos fichado al mejor portero del Mundial, Courtois; a otro portero de futuro, Lunin; a un gran defensa internacional, Odriozola; a un delantero de proyección, Vinicius; y ahora viene Mariano, un ariete que ha demostrado su valía»

Vuelve Mariano a la casa donde llegó hace siete campañas. Ha firmado como profesional del primer plantel por cinco años. El club desea que Mariano sea un ariete para el futuro y le ha encomendado el número siete que portaron Joseíto, Amancio, Juanito, Raúl y Cristiano. «Llevas el siete y eso es un reto», señaló Florentino Pérez en la presentación del delantero hispanodominicano, que dejó de jugar con la selección de su país de origen familiar a «la espera» de España. «Vuelves a tu casa para hacer realidad un sueño»-

Lopetegui destacó, dos horas antes de esta presentación, su calidad como artillero: «Mariano nos ayudará mucho en las tres competiciones, es un excelente delantero». El presidente destacó su nivel y su entrega en el acto de presentación del atacante. Y el jugador contestó muy emocionado: «Vuelvo y tengo que dar las gracias. Gracias, presidente. Gracias al entrenador. Gracias al club. Voy a poner todo mi empeño en dar muchas alegrías a la afición. Hala Madrid».