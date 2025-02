El agente de Bale niega que el jugador esté valorando su retirada

El futuro de Gareth Bale sigue siendo una incógnita. Este sábado, su agente, Jonathan Barrett , ha salido al paso de las últimas especulaciones para descartar que el jugador esté pensando en retirarse tras la Eurocopa. «Es basura» , ha dicho sobre dicha información.

El jugador galés ha disputado su última temporada en el Tottenham , donde alternó buenos momentos de fútbol con etapas de un rendimiento más bajo. Aun así, su buen final de temporada le abrió las puertas a continuar en Londres, algo que no parece que esté ahora mismo en sus planes. Bale preferiría volver a la capital de España y terminar su contrato.

Así las cosas, la opción de volver al Real Madrid está encima de la mesa. El conjunto blanco no cuenta con él, pero la salida de Zidane y la llegada de Ancelotti, quien sacó su mejor versión en el pasado, puede cambiar la hoja de ruta. No obstante, no parece que su futuro vaya a aclararse antes del fin de la competición continental de naciones.