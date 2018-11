Alex Rins (Suzuki) ha sorprendido a todos los favoritos de la categoría al conseguir el mejor tiempo absoluto en la primera jornada de entrenamientos libres para el GP de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang.

Rins, con un tiempo de 1:59.608, se acabó convirtiendo en el referente de MotoGP, por delante del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) con su registro de la mañana, y Marc Márquez (Honda), que mejoró sobradamente su rendimiento de la mañana, en la tercera posición.

El flamante campeón del mundo demostró que el título no le ha quitado las ganas de ir rápido y buscó los límites del trazado malayo, lo que a punto estuvo de costarle un disgusto que solventó con una tremenda salvada marca de la casa.

This is what @marcmarquez93 does on Friday's 🥊



He pushes the limits and finds the limits! 💪#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ZVcsOj52ze