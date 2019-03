Lo repitió varias veces: «Hubo un piloto que me ganó en la pista», haciendo caso omiso del ruido que se levantó con el deflector de Ducati y las reclamaciones posteriores. Es así como Marc Márquez responde ante las polémicas ajenas al asfalto: encima de la Honda y con los números como sentencias de su superioridad. Logró la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Argentina, por delante de Maverick Viñales y Andrea Dovizioso confirmando el buen ritmo que ya había demostrado en los entrenamientos.

Es la quinta vez en seis años que Márquez consigue la «pole», y son 81 en su palmarés, 53 en la máxima categoría. Por mucho que Yamaha haya encontrado un revulsivo para impulsarse a la segunda posición con Viñales y la cuarta con Rossi. Por mucho que Dovizioso se apoye en el laboratorio de Ducati para conseguir la tercera plaza, Márquez siempre tiene un poco más.

Incluso después de que se le rompiera la cadena y tuviera que cambiar de moto con carrera por el paddock incluida.

That's something you don't see everyday! 👀@marcmarquez93 chain breaks early in FP4, the World Champion is now hitching a ride back to pits! 💥#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/2pHAQYaGh0