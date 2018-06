Los partidos de hoy, martes 26 junio, en el Mundial de Rusia 2018

Actualizado: 26/06/2018 08:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este martes, 26 de junio, finalizan los partidos de los grupos C y D en el Mundial de Rusia 2018. Una jornada en la que se disputarán cuatro encuentros.

En el Grupo C, Francia afrontará el último duelo con la posibilidad de dar reposo a sus titulares, ante una Dinamarca que necesita al menos empatar para seguir en la competición. Mientras que los galos solo se juegan acabar primeros, los daneses no tienen asegurado el pase a octavos. El empate les vale a ambos para lograr sus objetivos e incluso una derrota puede servir a los escandinavos para mantener el segundo puesto del grupo si en el otro partido Australia no vence a Perú. El duelo entre franceses y daneses se jugará en el Estadio Luzhniki de Moscú(17.00 horas, Cuatro).

En el otro partido del Grupo C, Perú buscará acabar con un triunfo su participación en el Mundial de Rusia ante una selección de Australia que no ha dicho definitivamente adiós a la posibilidad de conseguir, por segunda vez en su historia, la clasificación para octavos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi(17.00 horas, Be Mad).

En el Grupo D, la selección argentina dispone de su último salvavidas para evitar la eliminación del Mundial de Rusia 2018 , para lo que los de Lionel Messi necesitan ganar a Nigeria y hacerlo por un gol más que Islandia si éstos superan a Croacia en el duelo que se jugará a la misma hora (20.00 horas).

Ya no hay más segundas oportunidades para el combinado dirigido por Jorge Sampaoli. Ganar a Nigeria -a la que le podría valer un empate para lograr el pase a octavos- es un imperativo que podría no bastar si Islandia gana por los mismos goles que ellos a Croacia, caso en el que pasarían los islandeses, con mejor diferencia goleadora (-2 frente al -3 de Argentina). Un apasionante partido que se jugará en San Petersburgo y que se podrá ver en Telecinco.

En otro partido del Grupo D es el que enfrentará a Islandia contra Croacia. Los nórdicos afrontan su última oportunidad de prolongar su estancia en Rusia 2018 ante la selección líder del grupo, ya clasificada y con la mente puesta en los octavos de final.

El papel en un debut mundialista puede prolongarse para el conjunto islandés, pendiente del devenir del otro choque del cuarteto, el que enfrenta a Nigeria y a Argentina en San Petersburgo. Todos cuentan con opciones aunque solo el equipo africano depende de su propio resultado. Este encuentro comenzará a las 2o.oo horas en el Rostov Arena y se podrá ver en Be Mad.