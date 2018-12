Fútbol Tebas: «No es un problema de control económico» El presidente de LaLiga señala que la situación de impago a los jugadores del Reus se debe a la mala gestión del club

EFE

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la situación del Reus «no ha sido un fallo del control económico», sino «un problema generado por el propio club y quien lo gestiona», y consideró que lo lógico es que se hubiera suspendido el partido de este sábado ante el Córdoba.

«Es muy importante que el control económico siga adelante, fuerte, porque esto no ha sido un fallo del control económico. Habrá habrá que mejorar algún aspecto de lo que tenemos, pero no es un fallo de lo que tenemos ahora, y es muy importante para que estas cosas no pasen», afirmó.

Según informó LaLiga, Tebas se expresó así al término de la junta de Segunda división, en la que el problema del Reus fue el tema central, después de que los jugadores hayan pedido la resolución de sus contratos ante la situación de impago que sufren, y de que se mantenga la celebración del partido de Liga mañana ante el Córdoba.

«Nosotros habíamos pedido la suspensión. Es una competencia de la Federación, por eso se les pidió, y han considerado que se debe jugar. Los propios jugadores manifestaron, y por eso lo pedimos, que no estaban con ánimo de jugar ese partido. Es lógico, cuando doce jugadores han pedido la resolución de los contratos no sé con qué ánimo van a jugar», comentó.

Ante la posible disolución del club catalán Tebas indicó que su preocupación «es la competición y que haya integridad». «Si son 21 que sigan compitiendo todos al máximo nivel y si son 22 me alegraría que el Reus pudiese resolver sus problemas, pero no depende de mí», dijo.

El presidente de los clubes comentó que los jugadores afectados «han tenido el máximo apoyo de LaLiga» y que «son víctimas de un problema que ha generado el propio Reus y quien lo gestiona». «Nosotros como Liga debemos, y estamos obligados ética y moralmente, salir al rescate de esa situación, porque somos una Liga que cuando tiene un pequeño escape debes estar allí para resolverlo. La mayoría de clubes están de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo. Saben que es un tema complicado pero no ha habido nadie que esté en otra línea de la que estamos marcando», apuntó.