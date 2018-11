Fútbol - Champions League La plantilla del Barça no esconde sus carencias «Hemos concedido ocasiones, demasaidas para lo que nos gustaría», reconoce Valverde

El Barcelona se ha clasificado como primero de grupo y gozará en el sorteo de los octavos de la ventaja de evitar a todos los líderes de grupo y de disputar la vuelta de la eliminatoria en el Camp Nou. No obstante, el paso culé no tapa los problemas de los que adolece el equipo y generan cierta desazón pensando en el futuro en la competición. No obstante, el único en no reconocer estos problemas ha sido Ernesto Valverde, que cuando le han cuestionado si estaba satisfecho con el juego del equipo, respondió con un tajante «sí». Escasa autocrítica, al contrario que el resto de la plantilla, que no esconde las carencias mostradas en el Philips Stadion. El técnico valoró el juego de su equipo: «Hay momentos y partidos determinados que tienes que saber cómo jugar. Hoy lo llevábamos bien y nos han marcado y nos han empezado a colgar balones. Hay que dar un paso atrás y es una inercia que queremos evitar. En los partidos de Champions hay momentos en los que tienes que saber sufrir».

El técnico hizo una lectura del partido en el que reconoció que tanto los primos minutos como los finales fueron complicados: «En el comienzo del partido hemos sufrido en la salida del juego porque ellos estaban muy pendientes de apretarnos y nos ha generado inseguridad. Hemos tenido problemas pero después hemos hecho nuestro juego y hemos llegado de una forma más clara. En el segundo tiempo hemos conseguido los goles y luego nos apretado mucho. Lo peor para nosotros ha sido el comienzo y el final». Y añadió: «Me gustan los partidos en los que hacemos muchas ocasiones y te hacen muy pocas. Hemos concedido ocasiones, sobre todo en centros laterales. Demasiado para lo que nos gustaría».

Leo Messi se mostró muy autocrítico con el juego del equipo. Tras reconocer que «es mentira que la jugada del gol de Piqué fuera ensayada. Salió mal el tiro y él pasaba por ahí», reconoció que «perdimos muchas pelotas inocentes». El argentino enumeró los problemas: «Regalamos muchas contras. Ellos tuvieron muchas ocasiones. Con el 0-2 metieron muchos centros. Tenían a mucha gente en el área». Y elogió a Dembélé: «Hizo un gran partido Ousmane, como todo el equipo. Hemos ganado y nos vamos con el objetivo cumplido. Siempre estamos preparados. Es muy largo, quedan muchos partidos».

«Hemos ganado. Podemos mejorar muchas cosas pero no veo los motivos por los que tenga que criticar al equipo. Somos un grupo de personas inteligentes y vamos a buscar las soluciones para no encajar tantos goles. Pero hemos sido primeros de grupo», recalcó Lenget, que eludió cualquier crítica al grupo. El francés tambiñen reconoció que le hubiera gustado jugar en el Wanda pero que entiende que Umtiti fuera titular ante el Atetico de Madrid.

Gerard Piqué, que anotó el segundo gol de Barcelona estaba feliz y sacó pecho por la trayectoria del equipo en la Champions. «Llevamos años haciéndolo bien, es porque ha coincidido una gran generación. Por eso hemos conseguido todo esto. El grupo era de los más difíciles de los últimos años. No ha sido fácil clasificarnos, pero hemos tenido solvencia en casi todos los partidos, hoy también. Ellos nos han creado peligro. Pero en la segunda mejor. Este equipo sabe de sobras competir en la Champions. Lo bueno viene ahora, lo más difícil. Las eliminatorias son distintas, no puedes tener un mal día, lo sabemos», explicó el defensa azulgrana, que también hizo una lectura del partido: «En la primera parte, ellos han tenido más opciones pero ha sido más por pérdidas nuestras, ya que hemos tenido tres o cuatro muy importantes en nuestra área y han llegado con peligro. Han tenido un par o tres de palos. En la segunda mitad hemos estado mejor, aunque hemos sufrido en los últimos diez minutos, aunque era normal que ellos apretaran». Finalmente, desveló que la jugada de su gol era «ensayada y ha salido perfecta».