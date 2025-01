Planes desvela la irrisoria cifra que pagará el Barça por Pedri

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona supuso la salida de Ramon Planes de la secretaría técnica del club azulgrana. El ejecutivo fue uno de los artífices del fichaje de Pedri, que este pasado domingo glosó todos los elogios posibles tras el buen partido que realizó en Mestalla , en el que marcó un gol que posteriormente fue otorgado a Aubameyang, ya que el gabonés la rozó sin querer con la espalda. Planes ha sorprendido al desvelar el irrisorio precio que deberá pagar el Barcelona si se cumplen todos los parámetros deportivos fijados en el contrato que se formó con Las Palmas . «No me gusta dar cifras, pero por lo que sé no creo que llegue a los 20 millones ni cumpliendo todas las variables», explicó en Radio Marca.

Planes repasó cómo logró el fichaje del joven y talentoso futbolista: «La decisión final a nivel deportivo consistía en apostar por un chaval joven que apenas había debutado en Segunda división. Fue todo muy rápido y había riesgo por la juventud y la cantidad de dinero. Sin embargo, vimos que Pedri tenía ese ADN». No obstante, el exsecretario técnico puntualiza que él no fue el descubridor del canario, sino el que lo fichó para el Barcelona: «Hay diferentes versiones, así que aprovecho para hablar de esta situación públicamente. Yo pienso que Ramón Planes no descubre a Pedri . Vivimos en un tiempo con acceso a información deportiva y creo que no solo la teníamos nosotros en el caso de este chico. A mí me llega la información por parte de Rocco, un amigo que había trabajado en la dirección deportiva del Milan. Esa información también le llega a José Mari Bakero. No fuimos el único equipo de España, Pepe Mel se formó en el Real Madrid y también lo comunica, también estuvo muy cerca del Betis. La diferencia estuvo en ser veloces y marcar otro ritmo a base de creer en el futbolista. Los representantes y familiares de Pedri saben todo lo que ocurrió. Me encargo de liderar esa información y lo hacemos rápido. Empezamos en Marbella en pretemporada y en el Villamarín, durante el partido homenaje a Rubén Castro, decidimos que hay que ficharlo sí o sí ».

Planes reconoce que no le pusieron ningún tipo de pegas a la hora de contratar a Pedri: « No hubo ningún tipo de objeción a esa decisión. Guardo los mensajes de aquel entonces y recuerdo cuando se firmó al jugador. Entonces hubo gente que no veía bien, vosotros lo recordaréis, en cierto sector azulgrana invertir tanto dinero en un futbolista joven». El Barcelona abonó una cantidad inicial de 5 millones más una serie de variables en función de su rendimiento. Y desgrana las conversaciones con el presidente de Las Palmas: «Tengo buena relación con el señor Ramírez, está haciendo una gran gestión. Fue una operación difícil , el hecho de que pudiera jugar un año más en Las Palmas fue un elemento importante y bueno para todos, también para el propio Pedri. Con las variables también ha sido una buena venta para Las Palmas . Pedri presionó para aceptar nuestra propuesta por su relación afectiva con el Barça».

El futbolista estaba destinado a reforzar al Barça B pero en cuanto Koeman le vio no tuvo dudas. «Tengo una gran relación con Koeman y le fui hablando del futbolista. Él siempre lo tenía presente. Pensábamos que sería difícil que se quedara con muchas otras ofertas de cesión. Bien, Koeman solo necesitó dos entrenamientos para ver lo bueno que era y querer que se quedara sí o sí», recuerda Planes, que aseguró que su precio se ha disparado: «Me sorprendió que el Bayern de Múnich tuviera un interés real y formal sin apenas haberlo visto. Es una clara demostración de que en su departamento de scouting están haciendo las cosas muy bien. Nos hicieron llegar su interés a los dos días del 8-2 en Lisboa. Les dijimos que no había ningún tipo de posibilidad». « Xavi e Iniesta fueron jugadores de nivel altísimo, pero Pedri está dando un rendimiento increíble a su edad y tiene unas posibilidades de futuro gigantes. Tiene una inteligencia futbolística al alcance de pocos», añadió.