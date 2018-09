Real Madrid «No encontramos el gol» Simeone y Lopetegui concuerdan en el mérito de Courtois y Oblak y en la falta de acierto

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 29/09/2018 23:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ramos fue objetivo al valorar el derbi: «No hemos encontrado el gol y no hemos podido ganar». Lopetegui subrayó que su equipo mereció ganar por el segundo tiempo realizo, con dominio y remates que no encontraron el acierto: «Hemos jugado bien desde el final del primer tiempo y hemos hecho una gran segunda parte. Disparamos mucho más que el rival y entramos al área mucho más que el rival, pero no acertamos en el remate, no encontramos el gol por eso no vencimos».

El vasco destacó a Ceballos: «Aprovechó su oportunidad, jugó muy bien, con despliegue físico y calidad técnica. Todo el equipo estuvo muy bien en realidad». El responsable del Real Madrid analizó la lesión de Bale: «Tiene problemas en un aductor y este domingo le haremos pruebas».

Simeone destacó sus ocasiones desaprovechadas. «Courtois nos anuló dos muy claras, luego tuvieron disparos peligrosos Bale y Asensio. Dominamos el primer tiempo y el Real Madrid dominó el segundo, el resultado es justo».