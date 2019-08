Fichajes Neymar podría seguir un año más en el PSG La última derrota del equipo parisino y la dificultad de las negociaciones pueden prolongar una temporada más la estancia del futbolista brasileño

La derrota ante el Renneseste domingo en la segunda jornada de liga aumenta la presión sobre los dirigentes del PSG para quedarse con Neymar, en un momento en el que las negociaciones para venderlo al Barcelona se han complicado más todavía.

'Le Parisien' toma posición claramente este lunes en favor de que el astro brasileño siga con el club de la capital francesa, y pide que se cierre ya la incertidumbre sobre su futuro, que a su juicio «está lastrando el comienzo de la temporada del PSG». «Hay que decirlo, repetirlo y recalcarlo porque no cambiaremos nunca de opinión sobre ese punto mientras no vista otra camiseta: París no será más fuerte sin Neymar».

El diario muestra así su creciente descontento por la situación actual, ya que Neymar no ha sido convocado desde el comienzo de la temporada para jugar por el entrenador, Thomas Tuchel, oficialmente porque todavía está en fase de recuperación de la lesión que sufrió en junio con la selección brasileña.

Preguntado sobre si la ausencia de Neymar pesó en la derrota en Rennes (2-1), Tuchel respondió que también había estado ausente cuando su equipo ganó el Trofeo de los Campeones o en el primer partido de liga ante el Nimes. «Todas las preguntas son sobre él, pero no es el problema», añadió el técnico, que precisó que si el delantero brasileño fuera finalmente transferido durante este mercado que termina el 2 de septiembre, el club ficharía a otro jugador. «No se irá sin que haya un fichaje, no es posible. Si se queda, tendremos a un jugador que gana en el uno contra uno».

Para Tuchel, el principal problema del PSG ante el Rennes fue que a algunos jugadores les falta todavía rodaje, ya que llevan sólo dos semanas de entrenamiento. El capitán, Thiago Silva, reconoció por su parte que echan de menos a Neymar: «Es todavía jugador del PSG. Espero que se quede con nosotros porque es un tipo increíble, y para este equipo es un jugador indispensable. Neymar es un jugador clave de este equipo». Aunque señaló que no hay que especular sobre su mantenimiento o no en la plantilla, el capitán confesó que él prefiere que siga en París.

Las posibilidades de llegar a un acuerdo con el Barcelona, cuyas propuestas de la semana pasada estaban muy lejos de las aspiraciones de los dirigentes del PSG, recibieron una ducha fría suplementaria con la noticia el viernes de que Philippe Coutinho se va al Bayern de Múnich, una operación por la que el Barcelona recibirá 8,5 millones en concepto de cesión.

Coutinho aparecía como una pieza necesaria para una eventual operación que hubiera incluido un canje por uno o dos jugadores del Barcelona, acompañado de un cheque, para que Neymar volviera a la capital catalana.