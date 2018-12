Fútbol Una lesión de última hora deja a Hermoso fuera del derbi El central padece un esguince que le impedirá jugar esta noche y su puesto lo cubrirá Oscar Duarte

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 08/12/2018 18:13h

Inesperado problema para Rubi en uno de los partidos más complicados de la temporada, y más en un momento en el que el Espanyol acumula tres derrotas consecutivas. Mario Hermoso es la principal baja de la convocatoria del equipo blanquiazul para el derbi de esta noche contra el Barcelona. El central madrileño es baja de última hora por un esguince del ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. Pedrosa y Puado también se caen de la lista, por decisión técnica. Grave contratiempo para Rubi, que deberá buscar soluciones para sustituir a uno de sus jugadores fijos en la defensa. Lo mas probable es que Oscar Duarte sea el escogido para acompañar a David López en el eje de la zaga. La buena noticia para el técnico perico es la recuperación de Naldo y Sergio García, que han superado sus molestias y estarán a su disposición esta noche.

Uno de los objetivos de Rubi es mantener la portería a cero tras encajar tantos en los tres últimos encuentros y no sumar ningún punto. «Cada semana dedicamos muchas horas al aspecto defensivo, lo hemos reforzado estos días. Son muchos goles en las últimas jornadas. Todas estas facetas las hemos de trabajar. Estamos poniendo horas para volver a tener los números de antes. Contra el Cádiz tuvimos la portería a cero», explicó Rubi, que sabe de la dificultad que supone enfrentarse al Barcelona y tratar de no encajar ningún gol. El Barcelona es el equipo que mas goles ha marcado y afrontarlo sin Mario Hermoso se hace aún mas complicado, aunque el técnico blanquiazul no es propenso a quejarse: «Esto lo veo un poco complicado. Si tengo que hablar del Barça, llevar 37 goles en 14 partidos me parecen unos números espectaculares. Si en 22 encuentros, pierdes dos... Creo que es, como siempre, temible al cien por cien. Nosotros, si conseguimos ver el Espanyol de antes de Getafe y Girona será muy igualado. No sé si el más, pero tendremos opciones, sin duda».

Uno de los grandes dolores de cabeza se lo produce al pensar cómo va a poder frenar a Leo Messi, que es uno de los grandes goleadores del campeonato y que ante el Espanyol suele motivarse de manera especial. De todas maneras, Rubi no tiene pensado realizarle un marcaje especial. «Primero saber sus zonas de influencias más importantes, mirar también el pase, no sólo la jugada individual. Sin obsesionar tampoco a los jugadores. El porcentaje de influencia de Messi en las victorias de su equipo es altísimo, pero está rodeado de grandes jugadores. Además, no sólo es el tema de la definición, también puede asistir», ha explicado el técnico sobre el argentino. El contrapunto estará en Borja Iglesias y en la falta de puntería que está teniendo últimamente el Espanyol. «Estamos en una fase donde nos está costando acompañar a Borja en el tema del gol. Hay que afrontarlo restando un poco de presión. Tanto interiores como extremos nos tienen que aportar más», reconoce Rubi.