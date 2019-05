Fútbol Javier Tebas: «Estoy en un nivel 7-8 de preocupación por la Superliga» El presidente de la Liga habla claro en una entrevista en el Golazo de la Mañana de Gol

El presidente de la Liga Javier Tebas, ha sido el protagonista de El Golazo de la Mañana de GOL, donde ha sido entrevistado por Felipe del Campo junto a los cuatro directores de los medios deportivos más importantes del País. Juan Ignacio Gallardo, de Marca; Alfredo Relaño, de As; Ernest Folch, de Sport; y Miguel Rico, de Mundo Deportivo.

El mandatario ha reconocido que la Copa del Rey y la Supercopa aprobada por Rubiales no tiene marcha atrás y tiene que aceptarla aunque a él no le guste y también ha hablado de la Superliga Europea: “Estoy preocupado, es un proyecto para 2024. Hablan de una reforma de la Champions, pero realmente es una nueva competición. Cambian el ADN de la Champions, las ligas eran la fase previa para clasificarte para la Champions. No sería así, solo 4 accederían vía su liga. Se establece una serie de clubes que siempre van a estar en esos 34. Estoy un 7-8 en nivel de preocupación”.

Tebas cree que la Liga corre serio peligro de salir el proyecto adelante: "Hoy la prensa italiana ya habla de que algunos equipos de su liga podrían parar. La ECA la dominan 10 clubes, entre ellos Barcelona y Real Madrid, el resto se dejan llevar. La UEFA no puedo hacer esto (la 'SuperChampions'), y queremos convencer a las instituciones de que esto no puede llevarse a cabo. Nosotros trabajamos esta estrategia política, y la apolítica tendrá que entrar en este asunto".

🎙️@Tebasjavier presidente de @LaLiga:



➡️ "La temporada que viene SI que va a haber partidos los LUNES"



➡️ "El próximo año ningún club va a jugar más de dos veces los lunes"



➡️ "Los partidos de los lunes serán de más nivel como pasa en otras Ligas"



📲 #GolazoTebaspic.twitter.com/4RmFj0zof2 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 13 de mayo de 2019

El presidente de la Liga ha sacado pecho del modélico campeonato que es el español y ha recordado los beneficios económicos que aportan al país: “En global los clubes son los que realizan los ingresos, nosotros ponemos la autopistas. Siempre hay que cuadrarlo con la política de gastos para ser sostenibles. Hemos superado a la Bundesliga económicamente, que hace años era el ejemplo. También por encima de la Premier. Sólo había dos clubes que crecían comercialmente, ahora más clubes ya trabajan fuera de España, por ejemplo el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis.. y aumentan los ingresos. Se generan más de 160 mil puestos de trabajo, es un sector que genera mucha riqueza para este país. Hay que respetar lo que hacemos y tener cuidado de lo que se quiere enseñar porque se puede hacer mucho daño”.