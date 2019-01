Premier League El inverosímil gol fantasma que pudo cambiar el City-Liverpool La intervención de la tecnología de gol evitó que subiera al marcador un tanto por poco más de un centímetro de distancia

Manchester City y Liverpool protagonizaron ayer uno de los encuentros más emocionantes de la temporada en la Premier League. El segundo clasificado recibió al primero con la obligación de ganar si no quería alejarse de la cabeza. Y los de Pep Guardiola lo consiguieron. Los locales se adelantaron gracias a un gol de Sergio Agüero, que en la segunda parte igualó Roberto Firmino. Leroy Sané terminó dando la victoria al Manchester City. Sin embargo, el guion del partido pudo ser distinto de no haber sido por la certera participación de la tecnología de gol.

Se disputaba la primera parte del partido cuando ocurrió una de las acciones más difíciles de ver para un árbitro. Un disparo de Mané ante Ederson se estrelló en el palo, pero una carambola en el rebote y una mala coordinación entre el portero y Stones dirigió de nuevo la pelota hacia la portería. No obstante, el central pudo reaccionar y salvó el gol «in extremis».

Sin embargo, la primera impresión fue que el jugador del Manchester City no había llegado a tiempo para evitar el tanto, pero el árbitro Anthony Taylor no fue advertido por la tecnología de gol de que la pelota había traspasado la línea completamente. Por ello, dejó seguir el juego ante la incredulidad de los espectadores.

Posteriormente, las imágenes mostraron que tan solo 1,13 centímetros evitaron el gol, una distancia irrisoria que pudo cambiar el curso del encuentro y quién sabe si de la Premier League. El Manchester City se acabó imponiendo en la segunda parte y acortó su distancia con los 'reds' en la clasificación. Actualmente, y tras el resultado de ayer, les separan cuatro puntos. No en vano, no son pocos los aficionados del Liverpool que siguen sin creerse que ese balón no entrara en la portería completamente.