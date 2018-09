Inglaterra - España en directo

Actualizado: 08/09/2018 21:03h

Actualizar

17Ahora mueven el balón los ingleses en el centro del campo. Buscan el hueco en la defensa contraria. España, a pesar de haber puesto las tablas en el marcador, sigue sin encontrarse cómoda en el campo.

14Pone las tablas en el marcador España en tan solo dos minutos. Gran jugada que termina con un pase a Saúl en el área rival. El jugador del Atlético remató de primeras y envió en balón al fondo de las redes británicas. Inglaterra 1 España 1.

13GOOOOOOL. GOL DE ESPAÑA. GOL GOL GOL GOOOOOOOL SAÚL SAÚL SAÚL SAÚL. ESPAÑA IGUALA EL PARTIDO.

11Sorprenden los ingleses al comienzo del partido. Rashford se planta en el área de De Gea tras una contra de los ingleses, y no perdona. Los británicos golpean primero en Wembley. Inglaterra 1 España 0.

11GOOOOOOOL. GOL GOL GOL GOL. GOOOOL DE INGLATERRA. GOL GOL GOL.

8Baja intensidad en los primeros minutos en el que ninguno de los conjuntos termina de estar cómodo. Mucho respeto entre ambos.

4Los equipos se están tanteando en los primeros minutos. Ninguno renuncia al control del balón de momento, e intentan manener la posesión y el dominio.

2Primer acercamiento de España. Un balón aéreo dejaba solo a Iago Aspas, pero el colegiado pitó fuera de juego.

1Mueven el balón de los ingleses, rueda la pelota en el césped de Wembley.

Se colocan los jugadores en el campo, va a poner el balón en juego Inglaterra.

Es el turno para la melodía de la selección de Inglaterra.

Suena el himno de España.

Los jugadores saltan al campo.

Restan solo 10 minutos para el comienzo del partido. Todo está preparado, las gradas de Wembley están ocupadas, y los jugadores esperando su momento.

Menos de 15 minutos para que comience el partido entre Inglaterra y España.

España lucirá en Londres una curiosa equipación, este es el motivo.

El jugador del Real Madrid, Nacho, contó a ABC sus percepciones sobre la nueva España de Luis Enrique. Aquí su entrevista.

La nueva competición de equipos por países hace recordar quiénes son los máximos goleadores históricos de cada uno de ellos. Aquí los recordamos.

Frente a la selección se encuentra nada más y nada menos que Inglaterra. Tras un papel magnífico en el Mundial de Rusia los británicos defiende sus colores en casa, en el templo de Wembley.

Además, será el primer partido de Luis Enrique como entrenador de la absoluta, en sustitución de Fernando Hierro. Estos fueron los estrenos del resto de seleccionadores.

Este será el primer partido de España en la nueva competición, la Liga de Naciones. Aquí contamos cómo funciona.

La nueva España de Luis Enrique contra la Inglaterra de Gareth Southgate que alcanzó las semifinales del Mundial.

Here's how the #ThreeLions line up for tonight's #NationsLeague opener! pic.twitter.com/kEBa7mxTB9