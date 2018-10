Fútbol La voz incendiaria del Barça Pep Segura, reincidente con Piqué y Leo Messi, reabre la polémica con Arturo Vidal

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 12/10/2018 02:08h

Uno de los males endémicos del Barcelona a lo largo de su historia es su capacidad de autodestrucción incluso en los mejores momentos deportivos. Y esta semana ha vuelto a quedar patente con unas inoportunas declaraciones del manager deportivo del club, Pep Segura, que lejos de aprovechar el parón liguero para disipar la polémica creada por Arturo Vidal y sus mensajes en las redes sociales, la ha avivado echando por tierra los intentos del club de minimizar las públicas quejas del chileno y el malestar de Valverde y del vestuario. «Los mensajes de Arturo Vidal tienen una doble connotación. Por una parte, lo puedes valorar positivamente porque demuestra el chico que quiere integrarse rápidamente al Barcelona y ayudar al equipo y se siente frustrado personalmente por no disponer de más minutos. La parte negativa, es que consideramos que él tiene que trabajar y debe ser consciente de que forma parte de un gran equipo, con grandes jugadores. Y trabajar también en la linea de tener respeto por los compañeros, por el vestuario, por el entrenador y por el club. Ha faltado al respeto a sus compañeros», ha soltado Segura en dos entrevistas concedidas a Mundo Deportivo y Sport. El menaje estaba claro, pensado y no se puede disculpar con una mala interpretación.

Reincidente en la polémica

Habrá que ver las repercusiones que tienen ahora las acusaciones de Segura, que ha puesto a Vidal a los pies de los caballos. No es el primer disparo en el pie con el que el ejecutivo se lastima. Sonado fue su debut en el cargo en 2017 cuando se puso al vestuario en contra al violar el código del grupo, culpar a un jugador de una derrota. Fue tras la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid al señalar a Gerard Piqué. «El partido ha sido condicionado por el gol del Madrid, el error de Gerard ha sido determinante. Nosotros hemos controlado la primera parte pero ese gol ha cambiado el partido», soltó. Y se cerró las puertas del vestuario. Poco tardó Sergio Busquets en pasarle factura. «No estoy de acuerdo con Segura. No solo perdimos por eso. Ellos estuvieron bien en la definición. En ningún momento se perdió por una jugada. No es la mejor manera de expresarse, y mucho menos desde dentro del club», acusó el de Badía. La magnitud de la hecatombe fue tal que Segura se vio obligado a disculparse con Piqué y, posteriormente, a rectificar. «Utilicé unas palabras que dieron origen a una controversia y me equivoqué», justificó.

Pero no pareció aprender del error y osó cuestionar al mismísimo Leo Messi cuando el argentino cuestionó la situación de la cantera y la fuga de jugadores formados en la Masía, aunque en el trasfondo flotaba la decisión de Segura de no renovar a Joan Vilá, mítico formador de jugadores en el Barcelona y referente del propio Messi, Xavi o Iniesta. «Se ha perdido un poco la apuesta por la cantera. Se han ido chicos importantes y es raro que esto suceda en el mejor club del mundo», denunció el rosarino, señalando al manager deportivo. «El club no ha dejado de trabajar en la línea de formación de jóvenes jugadores. Intentamos ayudar siempre a los que quieran estar con nosotros, pero no vamos a pagar el peaje al que nos obligan algunos representantes, con cifras obscenas», se defendió Segura entonces. Ahora ha vuelto a abrir una nueva polémica y tiene poco más de una semana para cerrarla. Sus críticas han ido hacia Arturo Vidal, jugador que goza de la «protección» de Leo Messi y Luis Suárez.