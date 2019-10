Terecra división La inagotable fiesta del CD Ibiza El conjunto balear ha ganado todos sus partidos en Tercera división y es el mejor líder en categoría nacional Pobla de Mafumet, Alcoyano, Linares y Poblense también suman un pleno de puntos, pero con peor diferencia de goles

Con una superficie de 571 kilómetros cuadrados y una población que no alcanza las 150.000 personas, Ibiza está de moda y no solo por sus conocidos encantos turísticos. También por sus equipos de fútbol, que está temporada están sorprendiendo. Mientras la UD Ibiza, segundo en la clasificación, amenaza el liderato del Grupo I de Segunda división que luce el Atlético Baleares, el otro conjunto pitiuso de la categoría, la Penya Deportiva de Santa Eulalia, es tercero y también se encuentra en puestos de playoff de ascenso. Goles y fiesta permanente en los estadios de una de las islas más famosas del mundo porque más llamativo resulta el caso del CD Ibiza, intratable en Tercera división, donde cuenta sus partidos por victorias. De la mano de José Pérez Herrera, técnico que la pasada campaña dirigió al San Fernando en la categoría de bronce, este modesto club aparece como el mejor líder en categoría nacional del fútbol español (De Primera a Tercera división).

«Nunca nos planteamos objetivos a largo plazo, siempre hemos ido a corto plazo y con la meta de crecer como equipo; hasta ahora lo que hemos plasmado se ha convertido en victorias y estamos muy contentos por ello. Esperamos poder mantenerlo en el tiempo», explica Pérez Herrera a ABC, un técnico que considera que «la humildad del equipo es la clave para seguir mejorando día a día a nivel colectivo e individual». Con la modestia por bandera, el arranque de temporada del CD Ibiza en el Grupo XI de Tercera división está resultando perfecto. El soñado por cualquier técnico. Siete triunfos en siete partidos. Pleno de puntos (21), veinte goles a favor, solo dos en contra y un contundente dominio más allá de los registros numéricos.

Pérez Herrera, técnico

«El CD Ibiza es un club con mucho margen de crecimiento, tiene una gran materia prima que pulir y, por tanto, le vaticino un bonito e ilusionante futuro», asegura Pérez Herrera, que a pesar del espectacular inicio de su equipo mantiene firme los pies en el suelo y aparca, de momento, la palabra «ascenso». «El equipo no tiene techo, pero el objetivo no es otro que seguir creciendo partido a partido», añade. El club rojo comenzó el curso con el objetivo de mejorar el quinto puesto de la pasada temporada, pero los resultados invitan a pensar en metas más ambiciosas. En la entidad todos son conscientes de que queda mucha Liga y encuentros por disputar, aunque sus aficionados ven crecer el sueño del ascenso.

Otros cuatro equipos

Con sus impecables registros, el CD Ibiza es el mejor líder en categoría nacional. Pobla de Mafumet (Grupo V), Alcoyano (Grupo VI), Linares (Grupo IX) y Poblense (Grupo XI), con el que mantiene una bonita pugna por el liderato, son los otros equipos de Tercera división que hasta la fecha han saldado todos sus duelos con victorias. Sin embargo, el saldo positivo de 18 dianas en la diferencia de goles otorga este título honorífico a la entidad pitiusa, que cuenta con el apoyo de empresarios locales y que no quiere dejar de lado su razón de ser: representar los valores de la histórica SD Ibiza, conocida popularmente como Sa Deportiva, y ofrecer a los jugadores de la tierra el sueño de poder competir y escalar en el mundo del fútbol con el equipo de su tierra. En este sentido, cuatro futbolistas ibicencos (Dani Martínez, Enric Tarrés, Gorka Ramón y Kike Fajarnés) llegaron a coincidir en Can Misses en la última victoria de un equipo que, tal y como dice su lema, quiere seguir creando una nueva historia sin olvidar sus raíces.

El CD Ibiza armó en verano un proyecto humilde pero ambicioso con la contratación de Pérez Herrera, que personifica a las mil maravillas la idea de fútbol que propone un club que el pasado curso se quedó a las puertas de la fase de ascenso a Segunda división B. De aquella plantilla permanecen jugadores como el guardameta Marcos Contreras (ex de la SD Formentera), Pau Pomar, el centrocampista Rafa Melo y el goleador Cristian Terán. A ellos se unieron en el mercado estival el central argentino Fernando Losada (ex del Lealtad), el centrocampista Sergio Cala, que llegó a debutar en Primera con el Málaga CF, y el experimentado ariete Sergi Moreno. En el apartado sub-23, el CD Ibiza reclutó a jugadores con proyección que esperan dar el paso definitivo en su carrera profesional sobre el césped de Can Misses. Ahora, Colau, Solano y José Arias son una constante pesadilla para cualquier defensa del grupo balear. La mezcla de todos ellos ha resultado perfecta.

Los jugadores del CD Ibiza celebran un gol

Cristian Terán, pichichi del conjunto ibicenco con 7 goles, tiene claro que la clave del éxito de este equipo es «la competitividad existente en el vestuario». «Cualquier compañero es capaz de salir y rendir a las mil maravillas cuando el míster lo necesita», asegura el atacante sevillano. Sus goles están resultando fundamentales para su equipo, pero, como sucede en el resto de la entidad, apela a la modestia y la prudencia. «El año pasado anoté 29 dianas y este curso he arrancado también con muy buenas cifras, por lo que estoy contento, pero tengo claro que lo más importante es que el CD Ibiza gane los partidos», asegura.

A pesar del liderato y de las buenas sensaciones, en el club no se pierde la perspectiva y se frena la euforia que reina entre los aficionados. El mensaje lanzado desde las oficinas pitiusas es rotundo: «trabajo y humildad para seguir mejorando sin obligaciones de ningún tipo».