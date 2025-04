Fútbol en Belice, el pequeño paraíso de David Pérez

Flamencos, guacamayos, jabirús, piqueros de patas rojas, espátulas, ostreros, charranes o colibríes. La lista es interminable. Con más de 600 especies diferentes, Belice resulta un paraíso para ornitólogos y amantes de las aves. Ninguna tan buscada como el tucán picoiris, el símbolo de este pequeño país de Centroamérica de poco más de 22.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 400.000 habitantes. Una joya natural que atrae al turismo por las aguas cristalinas de sus playas y los fondos marinos de postal que cautivaron e inmortalizó Jacques Cousteau a través de sus documentales. Destino preferencial para buceadores, este enclave entre Guatemala y la Riviera Maya tiene mucho por descubrir también en el fútbol para David Pérez , un madrileño de 38 años que se ha convertido en el primer entrenador español en emprender la aventura en un campeonato tan lejano y desconocido. Un pionero.

Casado y con dos hijos, David Pérez ha crecido en los campos de barro de la Comunidad de Madrid , pero no titubeó cuando le salió la oportunidad de hacer las maletas con destino a un país tan exótico como falto de tradición futbolera. Dudas, pocas. El sí fue rápido. «Mi objetivo es seguir creciendo como entrenador y participar en una competición internacional como es la Concachampions, pero también tengo un reto personal, el de poder ayudar a profesionalizar mi club y acercarle a los métodos de trabajo que usamos en España», explica a ABC desde Belice. Allí firmó hace unos días por el modesto Verdes FC . «Compensar económicamente siempre compensa, pero te aseguro que esa no era mi prioridad para venir aquí».

El Verdes FC, el nuevo equipo de David Pérez ABC

Solo unos días de estancia en Belice le han permitido darse cuenta del enorme interés que despierta el fútbol español en este pequeño rincón del mundo. «Hay mucha idea del fútbol español y del europeo en general, más de la que yo me pensaba. Me ha sorprendido». Después de haber entrenado en prácticamente todas las categorías del fútbol base en Madrid , afronta un cambio radical de vida en uno de los países más pequeños de Centroamérica y de los menos poblados del mundo. También uno de los más desconocidos. «Belice es un país caribeño realmente bonito, yo estoy más en el interior, en la ciudad de San Ignacio . Aquí la liga la disputan doce equipos, pero aún no conocemos la fecha de inicio ya que depende del gobierno y de la evolución del Covid . La idea es que sea a finales de agosto», augura un técnico que ya tiene experiencia internacional en su currículum porque formó a cadetes y juveniles en una academia china durante un año.

Vinculado durante una década a las categorías inferiores del CD Mostoles URJC y a su regreso de China, en 2018, se enroló en la AD Alcorcón para trabajar en su fútbol base hasta que el pasado mes de junio le salió la oportunidad de dar el salto en su carrera en un destino poco habitual en el mundo del fútbol. «¿Que cómo se acaba entrenando en Belice? A través de un amigo representante portugués que ya había traído a varios futbolistas a jugar aquí. Se me planteó la oportunidad el año pasado, pero por el Covid y las dificultades que se generaban la descarté, pero este año de nuevo me llamaron y me lancé a la aventura. De momento he firmado para seis meses», aclara.

«Llegué el 1 de julio y dos días después ya estaba entrenando, me he encontrado un muy buen grupo en la plantilla, tanto la gente del país como los jugadores que hay de fuera». Porque en el vestuario de su nuevo equipo, a pesar de su modestia, ondean varias banderas. Tres hondureños, un brasileño y un delantero de Trinidad y Tobago componen la legión extranjera del Verdes FC, un club en el que cuenta con medios más limitados a los que disfrutó en equipos como el Alcorcón. «Las instalaciones son buenas en relación a lo que es este país, que tras el Covid está sufriendo demasiado. Hay muchas ganas de mejorar y, por ejemplo, los dueños del club han invertido dinero en el arreglo de los vestuarios. Ahora yo les estoy orientando sobre cómo pueden mejorar todo y creo que poco a poco daremos un salto en el tema de instalaciones». Madrileños por el mundo, David Pérez, un pionero en la bella Belice .