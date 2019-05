Europa League El Arsenal confirma que Mkhitaryan no viajará a la final por motivos de seguridad El centrocampista nació en Armenia, país que mantiene un largo conflicto político con Azerbaiyán

El Arsenal ha confirmado que su centrocampista Henrikh Mkhitaryan no viajará con el resto del equipo para disputar la final de la Europa League contra el Chelsea en Bakú. El internacional armenio se quedará en casa por motivos de seguridad debido al conflicto político entre su país de nacimiento y Azerbaiyán.

El Arsenal ha estado trabajando en las últimas fechas junto a la UEFA para garantizar el bienestar y la seguridad de sus futbolistas en la final del 29 de mayo.

«Hemos explorado concienzudamente todas las opciones para que Micki formase parte de la expedición, contando con el propio jugador y con su familia, y entre todos hemos llegado a la conclusión de que no debe viajar con el resto del equipo», ha explicado el Arsenal en un comunicado oficial.

«Hemos escrito a la UEFA expersando nuestras profundas preocupaciones en torno a esta situación. Micki ha sido un futbolista clave en nuestro camino hasta la final así que es una gran pérdida para nosotros desde la perspectiva del equipo», añade la nota.

«También estamos muy tristes de que el jugador se pierda una gran final europea por circunstancias como estas, pues es algo que no sucede todos los días en la carrera de un futbolista», zanja.

Mkhitaryan, que este año ha jugado 39 partidos con el Arsenal en todas las competiciones y ha marcado seis goles, ya se perdió la visita del Arsenal al Qarabag durante esta misma competición por los mismos motivos.

Un largo conflicto

Azerbaiyán mantiene tensiones diplomáticas con Armenia y sus habitantes no pueden entrar allí desde mediados de los 90. Ambos países viven en constante tensión por la zona del Alto Karabaj, en disputa entre ambos, y si bien no existe un conflicto armado como tal, de vez en cuando se producen escaramuzas en la zona, provocando rifirrafes diplomáticos.

Con motivo de esta tensión constante no se producen cruces de la frontera entre ciudadanos de ambos países al no expedirse visados para ello. Ya para el choque con el Qarabag la UEFA había garantizado la entrada en Azerbaiyán de Mkhitarian con un visado especial, pero para evitar problemas el jugador y su club decidieron también entonces que no viajase.