Europa desata otra guerra Liga-Federación

Un día más en la oficina del fútbol español. Como es habitual entre la Liga y la Federación desde hace años, y como viene ocurriendo en reiteradas ocasiones en las últimas semanas a colación de la grave situación que ha provocado el coronavirus sobre el deporte rey, Javier Tebas y Luis Rubiales volvieron a tener ayer un nuevo encontronazo.

A la hora del almuerzo, el máximo organismo del fútbol español anunció que había acordado en su Comisión Delegada los criterios de clasificación europea, que en estos momentos otorgaría plaza de Champions a los cuatro primeros -Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad- y de Liga Europa al quinto y sexto clasificados -Getafe y Atlético- y al Athletic como finalistas de la Copa del Rey.

Getafe, perjudicado

Esta medida, que se tomó «de acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera en igualdad de número de partidos disputados por los veinte equipos», provocó rápidamente la indignación de muchas aficiones y de dos clubes en particular, Getafe y el Atlético , que se veían claramente perjudicados por la decisión de la Federación. Los del sur de Madrid, actualmente empatados a puntos con la Real Sociedad, a los que además le ganaron el partido jugado en Anoeta y todavía está pendiente el del Coliseum, no quisieron hacer ninguna estimación pública pero fuentes del club comunicaron a este periódico que no le daban crédito a dicha medida. Mientras, la entidad rojiblanca no entendía como el único equipo español clasificado para cuartos de final de la Champions era ya privado de jugar la máxima competición continental la próxima temporada.

La Federación defendió su medida argumentando «un marco de seguridad jurídica» ante cualquier escenario: «Ahora es el momento de prever todas las contingencias y dejar diseñado un plan con el fin de dar certidumbre en un escenario extremo como el de no poder acabar las competiciones, de modo que todos los clubes conozcan el nuevo escenario que se afronta», aseguró el secretario general de la Federación, Andreu Camps .

Por la tarde, y como era de esperar, la Liga contestó a la Federación y lo hizo de manera rotunda con una contundente carta remitida por los servicios jurídicos de la patronal. En ella, mostraron su absoluto rechazo al supuesto presentado por el organismo presidido por Rubiales, al considerar que no tienen competencia para ello y que cualquier idea al respecto la deberían haber hablado previamente con la Liga: «No cabe atribuir a una clasificación intermedia o incompleta efectos reservados a la clasificación final sin contar con el organizador de la competición. No es competencia de la RFEF , y por consiguiente de su Comisión Delegada, realizar este tipo de propuestas que podrían afectar directamente a la competitividad e integridad de la competición profesional. Cualquier decisión que afecte a la competición profesional debe ser decidida por la Liga o, en su caso, por esta en coordinación con la RFEF», justificaba el escrito de la Liga.

La patronal que aglutina a los clubes profesionales quiso recordarle a la Federación Española que los derechos de acceso a las competiciones europeas son competencia de la UEFA «a través de los acuerdos de los respectivos Comités, entre los que se encuentra la representación de las ligas profesionales europeas, junto con otras partes interesadas del fútbol europeo». Y, además, la Liga no comparte su criterio de dejar de lado al séptimo clasificado de la Liga para dar entrada en la Europa League a los dos finalistas de Copa: «El Reglamento de Europa League del ciclo actual (Regulations of the UEFA Europa League 2018-21 Cycle) así los recoge en su Artículo 3», sentencia.