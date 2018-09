La Liga El VAR español, ejemplo mundial Velasco Carballo habla de «éxito evidente» y la sede de la Federación en la Rozas acogerá el primer curso de instructores VAR organizado por la FIFA

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Madrid Actualizado: 04/09/2018 03:15h

Contento, pero sin sacar los dientes a relucir, ese fue el tono de Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, al realizar su primer balance de la Liga 2018-2019: «El éxito del VAR es evidente, pero la satisfacción es moderada y humilde porque solo llevamos tres jornadas y el campeonato es muy largo. Ha sido una pretemporada densa para los colegiados y creemos que este inicio ha sido satisfactorio».

No tenía una fácil papeleta el jefe de los colegiados. La convocatoria, programada desde antes del inicio de la Liga, tenía como objetivo aprovechar el parón por los compromisos de selecciones para reforzar la labor didáctica del VAR y aclarar situaciones que aún resultan incomprensibles, como la sucedida en el derbi sevillano entre Pau López y Roque Mesa, que acabó con el jugador hispalense expulsado, a pesar de que las imágenes parecen evidenciar justo lo contrario, una infracción del portero sobre el centrocampista. Ese fue el momento más incómodo para Velasco Carballo, molesto con la decisión del Gil Manzano, si atendemos a su lenguaje gestual, aunque prudente a la hora de juzgar la acción: «Mi opinión no vale más que la de un periodista o un aficionado. Estoy seguro de que el aficionado del Betis o del Sevilla no quiere saber mi opinión, sino que se trabaje para que los árbitros sean cada vez mejores.

El debate de las amarillas

Para justificar esta acción, y otras igual de polémicas que puedan venir, el excolegiado madrileño quiso incidir en el vademécum del VAR, aún confuso para algunos: «El VAR detecta errores claros y manifiestos para que el árbitro luego decida. El árbitro no pide el VAR, es el VAR el que detecta». Y también volvió a insistir en que el protocolo del videoarbitraje lo marca la International Board y no la CTA, dejando claro que su aplicación a las cartulinas amarillas no es una decisión de nuestro país: «El VAR es algo vivo. Vamos por la revisión número ocho y no sabemos qué ocurrirá dentro de cinco años. Mi previsión es que va evolucionar, pero el problema de chequear las tarjetas amarillas es que perjudica a la fluidez del juego».

Una de esas posibles novedades en el futuro puede ser la inclusión de la explicación por megafonía de la decisión que toma el árbitro, al estilo Fútbol Americano, aunque Velasco Carballo no simpatiza con ello: «Ahora ya se informa al telespectador y al asistente al estadio por los videomarcadores y por la realización de televisión, pero algunos países han solicitado hacerlo como en la NFL. No soy partidario, pero hace veinte años los árbitros no éramos partidarios de la tecnología y hoy todos la hemos aceptado».

A ojos del CTA, los datos de estas tres primeras jornadas muestran un fútbol más justo, limpio y honesto gracias al aterrizaje del VAR. Hace 27 años que no había tan pocas cartulinas amarillas por partido (4.34), y en esto influye el descenso de amonestaciones por simulación o protesta, claramente inferior a temporadas pasadas. También el número de expulsiones baja: solo tres, menos que las siete del curso 2017-18 y las cinco de la temporada 2016-17: «En los países que nos han precedido ha habido mucha confusión con el VAR, pero en España la labor didáctica ha hecho mucho bien. Y así seguiremos».

El balance es tan bueno que hasta la propia FIFA ha premiado a nuestro fútbol. Según anunció Velasco Carballo, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre el CTA coordinará en la sede de la Real Federación Española del Fútbol de Las Rozasel primer curso de instructores de VAR organizado por la FIFA: «Es una satisfacción que suceda este evento con nuestro liderazgo».