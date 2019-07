El feo detalle con un niño que le reprochan a Megan Rapinoe

Megan Rapinoe no deja de acaparar titulares después de su aparición estelar en el Mundial femenino de fútbol y la posterior polémica en la que se enzarzó con el mismísimo Donald Trump.

La delantera de la selección estadounidense acudió a la entrega de los premios anuales de la ESPN, donde recibió el galardón, junto al resto de sus compañeras, de mejor equipo del año en Estados Unidos.

Durante la gala, y mientras permanecía sentada en su asiento junto a su pareja, la jugadora de la WNBA Sue Bird, un niño se acercó a Rapinoe para que le firmara un balón de fútbol.

Can we get a signed ball, too @mPinoe?! 🤩 #ESPYSpic.twitter.com/u4GxyC3Mtg