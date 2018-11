Copa Libertadores Maradona culpa a Macri de los incidentes del River - Boca «Es un terror salir a la cancha, está haciendo un desastre y la peor presidencia de Argentina de todos los tiempos»

El exfutbolista Diego Armando Maradona ha responsabilizado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de los incidentes que han obligado a suspender el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, asegurando que hoy en día es «un terror salir a la cancha» y que no hay «seguridad», y ha asegurado que este es «el cambio que votó la gente».

«Lo de mi país es lamentable. No tenemos respeto por nada, está todo desorbitado», señaló tras la derrota de su equipo, Dorados de Sinaloa, ante Juárez (0-1), pero que le dio el pase a la final del Ascenso MX -por el 2-0 de la ida-.

El partido tuvo que ser suspendido este sábado después de que el autobús de Boca fuese apedreado y atacado con gases lacrimógenos, además de diferentes altercados e incidentes en las afueras del estadio Monumental.

En este sentido, explicó el miedo que supone para todos enfrentarse a estos sucesos. «En la Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que soy muy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, aunque yo no lo hice, le votamos -a Macri- y está haciendo un desastre», afirmó. «No hay seguridad, hay robos por todos lados, la gente no come. Ese es el cambio que votó la gente», añadió.

Además, descalificó al presidente argentino. «Él fue hijo de millonarios toda la vida, así que qué le va a importar que coma o no un chico de cinco años en Lomas Zamora... No sabe lo que es el barro», subrayó. «El presidente engañó a mucha gente de que iba a cambiar esto y lo otro, y estamos peor que tiempo atrás. La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos en Argentina», concluyó.