S. D. | EFE

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, exclusivamente como aficionado al fútbol y seguidor del equipo de su ciudad, ha acusado al colegiado Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha), de arbitrar «a silbato armado» en el partido de Copa que enfrentó este martes al Real Valladolid y Getafe (1-1).

«Hacía tiempo que no veía algo tan descarado», escribió anoche en su cuenta de twitter después del penalti que Alberola Rojas pitó a favor del Getafe en el minuto 28 de partido, al interpretar como pena máxima una caída dentro del área del delantero Hugo Duro tras forcejear con el defensa local Antoñito.

Para Puente sólo existen dos posibilidades después del minuto largo que empleó el colegiado en revisar la jugada por el sistema de videoarbitraje (VAR), y que concluyó con la pena máxima que transformó el delantero del Getafe Ángel (0-1).

«1- Pitó penalti a sabiendas de que no lo era. (Malo. Lo sabe pero por la razón que sea lo pita.) 2- Pitó penalti creyendo que era. (Peor. No está en condiciones de arbitrar)», escribió en esa red social donde no se presenta como alcalde de Valladolid, sino como aficionado, ha confirmado esta mañana ante los periodistas.

Puente ha expresado su preocupación ante este tipo de situaciones «como una persona que tiene ojos en la cara y expresa su opinión», aunque no ha entrado a valorar sobre si la junta directiva del Real Valladolid debe enviar o no una carta de queja sobre el trato que el sistema VAR ha dispensado al club a lo largo de esta temporada.

«Lo que sí me preocupa es que al Real Valladolid, que este año ha realizado un esfuerzo muy importante y tiene un futuro muy bonito por delante, no se le trate con ecuanimidad», ha respondido esta mañana al ser preguntado por los periodistas después de una rueda de prensa en la que ha participado como alcalde de la ciudad.

Ha matizado que este juicio es el de «una persona a la que no le gustan las injusticias y le irritan».

«Antes (cuando no había VAR) quedaba una duda que amparaba muchas injusticias porque los árbitros tenían que decidir en poco tiempo, pero ayer tuvo mucho para hacerlo y es impensable que un árbitro profesional pite penalti en esa jugada», ha insistido.

Óscar Puente sigue habitualmente los partidos del Real Valladolid en el palco de autoridades como representante institucional, y con frecuencia comenta la actualidad el equipo y del club en su cuenta personal de la red twitter.

El árbitro Javier Alberola Rojas pitó otro penalti, en el minuto 85 de partido, a favor del Real Valladolid cuando el marcador señalaba un empate (1-1), pero el centrocampista Rubén Alcaraz no logró transformarlo.

El Real Valladolid fue apeado por el Getafe en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey por un global de 2-1.