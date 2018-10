Barcelona - Real Madrid Alineación del Barcelona en el clásico Valverde, como en la Champions, repite con Rafinha en el puesto del lesionado Messi

Ernesto Valverde, técnico azulgrana, se ha decantado por esta alineación para el clásico Barcelona - Real Madrid que se juega esta tarde en el estadio Camp Nou: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Rafinha, Coutinho y Luis Suárez.El entrenador del conjunto azulgrana repite el once que el pasado miércoles ganó al Inter del Milan (2-0) en la Champions League.

El tecnico azulgrana no sorprende con su once inicial y finalmente es Rahinha, el que ocupa el puesto del lesionado Messi en el once del conjunto azulgrana. El descarte de Valverde ha sido finalmente Denis Suárez.