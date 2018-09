Fútbol Valverde planea rotaciones para recibir al Gerona «Vendrán a jugársela aquí. Además, Eusebio siempre planta cara a los partidos», asegura el técnico azulgrana

Sergi Font

El Barcelona defenderá este domingo por la noche el liderato ante un Gerona que podría ser la antesala del partido que debería jugarse en Miami el próximo mes de enero. Ernesto Valverde desconfía de un rival que llega tras unos buenos resultados y al que el cambio de entrenador no le ha afectado de forma negativa después de que Eusebio se hiciera cargo del banquillo. «El Gerona ya hizo el año pasado una buena campaña, con una mentalidad muy de jugar hacia arriba. Tengo la sensación de que están igual. Han comenzado con buenos resultados. Les veo en la línea de afrontar los partidos para ganar, jugar sin complejos, sabiendo que no tienen nada que perder mañana. Vendrán a jugársela aquí. Además, Eusebio siempre planta cara a los partidos, no espera. Será un partido intenso», desveló Valverde, que reconoció que uno de los problema del Barça es la facilidad con la que encaja goles: «Sí, es una cosa a corregir, pero depende. El gol que encajamos contra la Real no me parece preocupante porque fue un rebote. Lo del día del Huesca, sí. Fue a los dos minutos tras una posesión larga. Tenemos que estar acostumbrados a dar primero, antes que a recibir».

Valverde, que planea realizar rotaciones tras el gran número de partidos sin descanso que se avecinan, no oculta tampoco la posibilidad de cambiar de dibujo táctico: «En el campo nos disponemos en función de las características de nuestros jugadores. Es verdad que nos podíamos colocar de determinada manera. Pero si uno ve que tenemos a Iniesta en la izquierda y piensa que eso es un 4-4-2, tiene que volver a mirárselo. Una cosa es como te organizas para defender y otras cómo te organizas para atacar». Tras echar balones fuera sobre su predisposición a renovar o no el contrato que expira el 30 de junio de este 2019, el técnico se vio obligado a responder varias preguntas sobre el partido se la segunda vuelta ante el Gerona que debería disputarse en Estados Unidos: «¿Qué quieres que te diga? Teniendo un partido mañana, el ruido que está haciendo un partido de dentro de cuatro meses, me parece incomprensible. Está claro que ese partido se jugará y ya veremos dónde y de qué manera. Me preocupa el de mañana. El otro me preocupa poquísimo. Me parece sorprendente las vueltas que está dando esto. Supongo que habrá que estirar la goma. No tengo ni idea de porcentajes».

Eusebio no oculta la dificultad del Camp Nou

Eusebio Sacristán, que ya se ha enfrentado al Barcelona entrenando a la Real Sociedad, es consciente de la dificultad de ganar en el Camp Nou. «Es muy difícil hacerle daño al Barça», explicó el técnico, aunque no escondió que en el fútbol «todo es posible». El que fuera jugador azulgrana en la época del Dream Team no quiso esconder que regresar a Gerona con algún punto sería un premio inesperado. «Será muy complicado puntuar por el enorme potencial que tienen, pero lo intentaremos», señaló y apuntó que la clave está en «tener claras cuales son nuestras virtudes, aprovecharlas al máximo e ir al Camp Nou con determinación». Es mas, Eusebio cree que tendrán alguna oportunidad de batir a Ter Stegen: «Seguro que tendremos nuestras posibilidades. Tenemos que ir al Camp Nou con confianza, con ilusión, con tranquilidad y con valentía. Tenemso que seguir en la misma línea que en los dos últimos partidos», recordando que el Gerona ganó de forma consecutiva al Villarreal (0-1) y al Celta de Vigo (3-2). «No es casualidad que el Gerona esté donde está», concluyó Eusebio, recordando que el equipo llega aposentado en la octava posición a tres puntos de la zona Champions.