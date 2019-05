Mercado de fichajes El aviso de Makelele a Mbappé «¿Quiere responsabilidades? Que se las den, pero luego Mbappé tendrá que asumir lo que venga...»

Claude Makelele conoce bien el Real Madid y el París Saint-Germain. El centrocampista galo fue una pieza clave del equipo de los «galácticos», en el que ponía orden y sacrificio en mitad del talento y la anarquía defensiva. Y en el club parisino vivió una compleja etapa como futbolista primero y como técnico ayudante de Carlo Ancelotti y Laurent Blanc después. Por eso su opinión, por mucho que ahora entrene en la base del Eupen belga, es valiosa cuando se trata de Kylian Mbappé, actual futbolista del PSG y gran objetivo de futuro madridista.

Makelele repasa la actualidad del conjunto francés en una entrevista con el diario 'Le parisien', y además de lanzar una advertencia al joven internacional recuerda su etapa en el Real Madrid y se sincera sobre la tensión que se vive en el PSG por el viejo anhelo de triunfar por fin en la Champions League.

«Es algo bueno. No hay edad para asumir responsabilidades. ¿Las quiere? Que se las den, pero luego, Mbappé tendrá que asumir lo que venga después...», se refiere Makelele a la petición de mayor responsabilidad por parte del futbolista del PSG.

Precisamente, sobre la responsabilidad recuerda cómo en el Madrid de los Zidane, Figo, Ronaldo y compañía consiguieron dividirla para tener éxito como equipo. «En el Real Madrid éramos 20 estrellas y lo conseguimos. En nuestros países, éramos los mejores. Necesitamos un espíritu de equipo y lo teníamos. El entrenador nos decía: 'No me importa si sois amigos pero durante dos horas al día, tenéis que estar comprometidos'. Después de eso, los chicos pueden salir o no, ese es su problema. Lo que no se ve, no pasa. Con todas las redes sociales deben pensar en que lo que no se ve, es como si no sucediera».

Para Makelele el PSG es un club muy peculiar, donde según él «hay que aislar el fútbol de los despachos, poner el fútbol en una burbuja dentro del club».

«Sigo creyendo en el PSG pero debemos dejar de gritar '¡la Champions League!' cada año. Le estrategia no debe ser decir 'Este año, la ganamos'. Primero tenemos que empezar por asustar a todos en Europa. No te puedes poner una presión loca. En el Chelsea, donde Abramovich quería ganar de inmediato, tuvo que esperar diez años. El PSG tiene que aprender a ser temido y luego, la victoria llegará. La prioridad es ser competitivo», argumenta.