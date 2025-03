Alex Song es un futbolista camerunés que juega como centrocampista en el Arta-Solar 7 de la Primera división de Yibuti . No obstante, entre 2005 y 2012 fue uno de los jugadores titulares del Arsenal de Arsene Wenger para fichar posteriormente por el Barcelona. No obstante, no tuvo muchas oportunidades y su juego no acabó de convencer en el Camp Nou, motivo por el que el club azulgrana le cedió al West Ham durante dos temporadas. Tras su paso en los hammers y dado que estaba completamente descartado por los azulgranas, el jugador rescindió de su contrato con el equipo español y fichó por el Rubin Kazan ruso donde, de la mano del extécnico del Málaga, Javi Gracia, esperaba sacar nuevamente su gran rendimiento de años anteriores. Ahora, instalado en la modesta liga de Yibuti, en el Cuerno de África, ha analizado su paso por la élite y con un unas sorprendentes declaraciones en las que aseguró priorizar el dinero al éxito deportivo, algo que nunca le interesó. Este fue le motivo principal por el que decidió fichar por el Barça, aún sabiendo que no iba a jugar. Se lo ha confesado a Pascal Siakam , estrella de la NBA, en un chat de Instagram.

«La mayoría de los futbolistas viven por encima de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme bien la vida en los últimos cuatro. Eso fue porque mi salario subió mucho, pero también porque me di cuenta de lo malgastador que era. Cuando me uní a ellos por primera vez, ganaba 15.000 euros a la semana. Era un muchacho joven y estaba extasiado», reveló Song, que eligió jugar con la selección de Camerún por ser su país de nacimiento a pesar de tener una oferta de Francia. El centrocampista prosiguió analizando su pasado: «Quería codearme con los grandes. Podría comprar donde quisiera y pasar noches locas . Iba al entrenamiento y veía a Thierry Henry , el Rey, aparecer en con una auténtica joya de coche. Me dije a mí mismo que quería el mismo automóvil a toda costa. Fui al concesionario, firmé los papeles y el préstamo, y así tuve el mismo auto que The King. Pero te juro que lo tuve que devolver dos meses después. Todo mi dinero se estaba gastando en llenarlo de gasolina . Les dije: 'Denme un Toyota, este coche es demasiado para mí'».

Alex Song también desvela la conversación que mantuvo con Henry al respecto. «Al día siguiente que fui a entrenar, Thierry me preguntó: '¿Dónde está tu coche, hijo?' Le dije que estaba en un nivel más alto que yo. Durante todo mi tiempo en el Arsenal, ni siquiera pude ahorrar 100.000 euros, mientras que la gente pensaba que debía ser millonario », confiesa. Y cómo no, Song también valoró su paso por el Barcelona y los motivos que le llevaron a cambiar la camiseta de los gunners por la culé: «Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener vidas cómodas una vez que termine mi carrera. Conocí al director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me convertiría en millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba», sentenció.